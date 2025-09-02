Više o LIF3

LIF3 Informacije o cijeni

LIF3 Bijela knjiga

LIF3 Službena web stranica

LIF3 Tokenomija

LIF3 Prognoza cijena

LIF3 Povijest

Vodič za kupnju LIF3

Konverter LIF3 u fiducijarnu valutu

LIF3 Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

LIF3 Logotip

LIF3 Cijena(LIF3)

1 LIF3 u USD cijena uživo:

$0.019824
$0.019824$0.019824
-1.19%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena LIF3 (LIF3)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:01:49 (UTC+8)

LIF3 (LIF3) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.019626
$ 0.019626$ 0.019626
24-satna najniža cijena
$ 0.020953
$ 0.020953$ 0.020953
24-satna najviša cijena

$ 0.019626
$ 0.019626$ 0.019626

$ 0.020953
$ 0.020953$ 0.020953

$ 0.6194009725902462
$ 0.6194009725902462$ 0.6194009725902462

$ 0.001446420316029474
$ 0.001446420316029474$ 0.001446420316029474

-0.37%

-1.19%

+16.36%

+16.36%

LIF3 (LIF3) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.019824. Tijekom protekla 24 sata, LIF3trgovalo je između najniže cijene $ 0.019626 i najviše cijene $ 0.020953, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LIF3 je $ 0.6194009725902462, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.001446420316029474.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LIF3 se promijenio za -0.37% u posljednjih sat vremena, -1.19% u posljednjih 24 sata i +16.36% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu LIF3 (LIF3)

No.3534

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 199.13K
$ 199.13K$ 199.13K

$ 176.21M
$ 176.21M$ 176.21M

0.00
0.00 0.00

8,888,888,888
8,888,888,888 8,888,888,888

8,888,888,888
8,888,888,888 8,888,888,888

0.00%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija LIF3 je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 199.13K. Količina u optjecaju LIF3 je 0.00, s ukupnom količinom od 8888888888. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 176.21M.

LIF3 (LIF3) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena LIF3 za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00023875-1.19%
30 dana$ +0.013947+237.31%
60 dana$ +0.017654+813.54%
90 dana$ +0.018308+1,207.65%
LIF3 promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u LIF3 od $ -0.00023875 (-1.19%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

LIF3 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.013947 (+237.31%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

LIF3 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u LIF3 od $ +0.017654 (+813.54%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

LIF3 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.018308 (+1,207.65%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena LIF3 (LIF3)?

Pogledajte LIF3 stranicu Povijest cijena sada.

Što je LIF3 (LIF3)

Lif3 is an emerging powerhouse protocol in the decentralized finance (DeFi) sector that provides a comprehensive suite of features to manage digital assets across multiple blockchains. Encompassing the various products Lif3 has to offer, users are able to safely and securely invest in a multitude of options that best fit their financial goals, preferred strategies, and risk profiles.

LIF3 dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje LIF3 ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti LIF3 dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o LIF3 na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje LIF3 učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

LIF3 Predviđanje cijene (USD)

Koliko će LIF3 (LIF3) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših LIF3 (LIF3) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za LIF3.

Provjerite LIF3 predviđanje cijene sada!

LIF3 (LIF3) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike LIF3 (LIF3) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LIF3 opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti LIF3 (LIF3)

Tražiš kako kupiti LIF3? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti LIF3 na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

LIF3 u lokalnim valutama

1 LIF3(LIF3) u VND
521.66856
1 LIF3(LIF3) u AUD
A$0.03013248
1 LIF3(LIF3) u GBP
0.01447152
1 LIF3(LIF3) u EUR
0.0168504
1 LIF3(LIF3) u USD
$0.019824
1 LIF3(LIF3) u MYR
RM0.08365728
1 LIF3(LIF3) u TRY
0.81516288
1 LIF3(LIF3) u JPY
¥2.914128
1 LIF3(LIF3) u ARS
ARS$27.30577584
1 LIF3(LIF3) u RUB
1.59721968
1 LIF3(LIF3) u INR
1.744512
1 LIF3(LIF3) u IDR
Rp324.98355456
1 LIF3(LIF3) u KRW
27.609876
1 LIF3(LIF3) u PHP
1.13234688
1 LIF3(LIF3) u EGP
￡E.0.96205872
1 LIF3(LIF3) u BRL
R$0.10764432
1 LIF3(LIF3) u CAD
C$0.02715888
1 LIF3(LIF3) u BDT
2.40921072
1 LIF3(LIF3) u NGN
30.35827536
1 LIF3(LIF3) u COP
$79.61437344
1 LIF3(LIF3) u ZAR
R.0.3489024
1 LIF3(LIF3) u UAH
0.82011888
1 LIF3(LIF3) u VES
Bs2.894304
1 LIF3(LIF3) u CLP
$19.22928
1 LIF3(LIF3) u PKR
Rs5.61732864
1 LIF3(LIF3) u KZT
10.66947504
1 LIF3(LIF3) u THB
฿0.64051344
1 LIF3(LIF3) u TWD
NT$0.60701088
1 LIF3(LIF3) u AED
د.إ0.07275408
1 LIF3(LIF3) u CHF
Fr0.0158592
1 LIF3(LIF3) u HKD
HK$0.15442896
1 LIF3(LIF3) u AMD
֏7.57792224
1 LIF3(LIF3) u MAD
.د.م0.17801952
1 LIF3(LIF3) u MXN
$0.36951936
1 LIF3(LIF3) u SAR
ريال0.07434
1 LIF3(LIF3) u PLN
0.07215936
1 LIF3(LIF3) u RON
лв0.08583792
1 LIF3(LIF3) u SEK
kr0.18614736
1 LIF3(LIF3) u BGN
лв0.03290784
1 LIF3(LIF3) u HUF
Ft6.69040176
1 LIF3(LIF3) u CZK
0.4133304
1 LIF3(LIF3) u KWD
د.ك0.00604632
1 LIF3(LIF3) u ILS
0.0664104
1 LIF3(LIF3) u AOA
Kz18.07096368
1 LIF3(LIF3) u BHD
.د.ب0.007453824
1 LIF3(LIF3) u BMD
$0.019824
1 LIF3(LIF3) u DKK
kr0.12627888
1 LIF3(LIF3) u HNL
L0.51859584
1 LIF3(LIF3) u MUR
0.9079392
1 LIF3(LIF3) u NAD
$0.34810944
1 LIF3(LIF3) u NOK
kr0.19824
1 LIF3(LIF3) u NZD
$0.03350256
1 LIF3(LIF3) u PAB
B/.0.019824
1 LIF3(LIF3) u PGK
K0.08385552
1 LIF3(LIF3) u QAR
ر.ق0.07215936
1 LIF3(LIF3) u RSD
дин.1.98378768

LIF3 Resurs

Za dublje razumijevanje LIF3, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena LIF3 web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o LIF3

Koliko LIF3 (LIF3) vrijedi danas?
Cijena LIF3 uživo u USD je 0.019824 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LIF3 u USD?
Trenutačna cijena LIF3 u USD je $ 0.019824. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija LIF3?
Tržišna kapitalizacija za LIF3 je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LIF3?
Količina u optjecaju za LIF3 je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LIF3?
LIF3 je postigao ATH cijenu od 0.6194009725902462 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LIF3?
LIF3 je vidio ATL cijenu od 0.001446420316029474 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LIF3?
24-satni obujam trgovanja za LIF3 je $ 199.13K USD.
Hoće li LIF3 još narasti ove godine?
LIF3 mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LIF3 predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:01:49 (UTC+8)

LIF3 (LIF3) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

LIF3 u USD kalkulator

Iznos

LIF3
LIF3
USD
USD

1 LIF3 = 0.019824 USD

Trgujte LIF3

LIF3USDT
$0.019824
$0.019824$0.019824
-1.39%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine