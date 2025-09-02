LIF3 (LIF3) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.019824. Tijekom protekla 24 sata, LIF3trgovalo je između najniže cijene $ 0.019626 i najviše cijene $ 0.020953, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LIF3 je $ 0.6194009725902462, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.001446420316029474.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LIF3 se promijenio za -0.37% u posljednjih sat vremena, -1.19% u posljednjih 24 sata i +16.36% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu LIF3 (LIF3)
No.3534
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 199.13K
$ 199.13K$ 199.13K
$ 176.21M
$ 176.21M$ 176.21M
0.00
0.00 0.00
8,888,888,888
8,888,888,888 8,888,888,888
8,888,888,888
8,888,888,888 8,888,888,888
0.00%
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija LIF3 je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 199.13K. Količina u optjecaju LIF3 je 0.00, s ukupnom količinom od 8888888888. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 176.21M.
LIF3 (LIF3) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena LIF3 za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00023875
-1.19%
30 dana
$ +0.013947
+237.31%
60 dana
$ +0.017654
+813.54%
90 dana
$ +0.018308
+1,207.65%
LIF3 promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u LIF3 od $ -0.00023875 (-1.19%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
LIF3 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.013947 (+237.31%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
LIF3 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u LIF3 od $ +0.017654 (+813.54%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
LIF3 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.018308 (+1,207.65%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Lif3 is an emerging powerhouse protocol in the decentralized finance (DeFi) sector that provides a comprehensive suite of features to manage digital assets across multiple blockchains. Encompassing the various products Lif3 has to offer, users are able to safely and securely invest in a multitude of options that best fit their financial goals, preferred strategies, and risk profiles.
LIF3 dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje LIF3 ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti LIF3 dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o LIF3 na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje LIF3 učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.