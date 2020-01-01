LBRY Credits (LBC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u LBRY Credits (LBC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

LBRY Credits (LBC) Informacije LBRY does to publishing what Bitcoin did to money! Join top creators and more than 10,000,000 people on LBRY, an open, free, and fair network for digital content. Službena web stranica: https://lbry.com/ Bijela knjiga: https://lbry.tech Istraživač blokova: https://explorer.lbry.com Kupi LBC odmah!

LBRY Credits (LBC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za LBRY Credits (LBC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.47M $ 1.47M $ 1.47M Ukupna količina: $ 767.80M $ 767.80M $ 767.80M Količina u optjecaju: $ 654.24M $ 654.24M $ 654.24M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.44M $ 2.44M $ 2.44M Povijesni maksimum: $ 0.79 $ 0.79 $ 0.79 Povijesni minimum: $ 0.000661263114846245 $ 0.000661263114846245 $ 0.000661263114846245 Trenutna cijena: $ 0.00225 $ 0.00225 $ 0.00225 Saznajte više o cijeni LBRY Credits (LBC)

LBRY Credits (LBC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike LBRY Credits (LBC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LBC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LBC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LBC tokena, istražite LBC cijenu tokena uživo!

Kako kupiti LBC Jeste li zainteresirani za dodavanje LBRY Credits (LBC) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje LBC, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati LBC na MEXC-u odmah!

LBRY Credits (LBC) Povijest cijena Analiza povijesti cijena LBC pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite LBC povijest cijena odmah!

LBC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide LBC? Naša LBC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte LBC predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!