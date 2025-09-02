LBRY Credits (LBC) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0023. Tijekom protekla 24 sata, LBCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0021 i najviše cijene $ 0.00257, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LBC je $ 2.503999948501587, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000661263114846245.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LBC se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i -1.55% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu LBRY Credits (LBC)
No.1950
$ 1.50M
$ 1.50M$ 1.50M
$ 1.45K
$ 1.45K$ 1.45K
$ 2.49M
$ 2.49M$ 2.49M
654.24M
654.24M 654.24M
1,083,202,000
1,083,202,000 1,083,202,000
767,800,721
767,800,721 767,800,721
60.39%
LBC
Trenutačna tržišna kapitalizacija LBRY Credits je $ 1.50M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.45K. Količina u optjecaju LBC je 654.24M, s ukupnom količinom od 767800721. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.49M.
LBRY Credits (LBC) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena LBRY Credits za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ 0
0.00%
30 dana
$ +0.001038
+82.25%
60 dana
$ +0.001221
+113.16%
90 dana
$ +0.000846
+58.18%
LBRY Credits promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u LBC od $ 0 (0.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
LBRY Credits 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.001038 (+82.25%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
LBRY Credits 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u LBC od $ +0.001221 (+113.16%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
LBRY Credits 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.000846 (+58.18%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena LBRY Credits (LBC)?
LBRY does to publishing what Bitcoin did to money! Join top creators and more than 10,000,000 people on LBRY, an open, free, and fair network for digital content.
LBRY Credits dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje LBRY Credits ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti LBC dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o LBRY Credits na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje LBRY Credits učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
LBRY Credits Predviđanje cijene (USD)
Koliko će LBRY Credits (LBC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših LBRY Credits (LBC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za LBRY Credits.
Razumijevanje tokenomike LBRY Credits (LBC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LBC opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti LBRY Credits (LBC)
Tražiš kako kupiti LBRY Credits? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti LBRY Credits na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
