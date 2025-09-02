PlatON (LAT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.003349. Tijekom protekla 24 sata, LATtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00333 i najviše cijene $ 0.003507, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LAT je $ 0.89407158, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000119769693151375.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LAT se promijenio za +0.41% u posljednjih sat vremena, -1.41% u posljednjih 24 sata i -2.11% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu PlatON (LAT)
No.829
$ 22.37M
$ 22.37M$ 22.37M
$ 55.19K
$ 55.19K$ 55.19K
$ 34.33M
$ 34.33M$ 34.33M
6.68B
6.68B 6.68B
10,250,000,000
10,250,000,000 10,250,000,000
2021-05-12 00:00:00
LAT
Trenutačna tržišna kapitalizacija PlatON je $ 22.37M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 55.19K. Količina u optjecaju LAT je 6.68B, s ukupnom količinom od 10250000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 34.33M.
PlatON (LAT) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena PlatON za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0000479
-1.41%
30 dana
$ +0.00027
+8.76%
60 dana
$ +0.000021
+0.63%
90 dana
$ -0.000585
-14.88%
PlatON promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u LAT od $ -0.0000479 (-1.41%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
PlatON 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00027 (+8.76%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
PlatON 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u LAT od $ +0.000021 (+0.63%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
PlatON 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000585 (-14.88%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena PlatON (LAT)?
PlatON, initiated and driven by the LatticeX Foundation, is a next-generation Internet infrastructure protocol based on the fundamental properties of blockchain and supported by the privacy-preserving computation network, with “computing interoperability” as its core feature. By building a computing system assembled by Verifiable Computing, Secure Multi-Party Computing, Zero-Knowledge Proof, Homomorphic Encryption and other cryptographic algorithms and blockchain technology, PlatON provides a public infrastructure in open source architecture for global artificial intelligence, distributed application developers, data providers and various organizations, communities and individuals with computing needs.
PlatON dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje PlatON ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti LAT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o PlatON na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje PlatON učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
PlatON Predviđanje cijene (USD)
Koliko će PlatON (LAT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših PlatON (LAT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za PlatON.
Razumijevanje tokenomike PlatON (LAT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LAT opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti PlatON (LAT)
Tražiš kako kupiti PlatON? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti PlatON na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.