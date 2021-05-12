LAT

PlatON, initiated and driven by the LatticeX Foundation, is a next-generation Internet infrastructure protocol based on the fundamental properties of blockchain and supported by the privacy-preserving computation network, with “computing interoperability” as its core feature. By building a computing system assembled by Verifiable Computing, Secure Multi-Party Computing, Zero-Knowledge Proof, Homomorphic Encryption and other cryptographic algorithms and blockchain technology, PlatON provides a public infrastructure in open source architecture for global artificial intelligence, distributed application developers, data providers and various organizations, communities and individuals with computing needs.

ImeLAT

PoredakNo.908

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.05%

Količina u optjecaju6,692,433,692.363136

Maksimalna količina0

Ukupna količina10,250,000,000

Stopa optjecaja%

Datum izdavanja2021-05-12 00:00:00

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.89407158,2021-05-12

Najniža cijena0.000119769693151375,2024-09-29

Javni blockchainLAT

Loading...