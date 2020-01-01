K-POP Click (KPC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u K-POP Click (KPC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

K-POP Click (KPC) Informacije As a space that presents communication between KPOP artists and users through KPOP-related blockchain platforms, K Pop Click intends to present a new worldview of KPOP in conjunction with Metabus in the future. Službena web stranica: https://www.kpopclick.com/ Istraživač blokova: https://polygonscan.com/token/0x6b340661bb35553e1279d334f3454cc59a5d1492?a=0xb864ad390751fe7bcf80d5ea99f0b4d8dd495c53 Kupi KPC odmah!

K-POP Click (KPC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za K-POP Click (KPC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 18.26M $ 18.26M $ 18.26M Povijesni maksimum: $ 0.5 $ 0.5 $ 0.5 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 0.003651 $ 0.003651 $ 0.003651 Saznajte više o cijeni K-POP Click (KPC)

K-POP Click (KPC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike K-POP Click (KPC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj KPC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja KPC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku KPC tokena, istražite KPC cijenu tokena uživo!

K-POP Click (KPC) Povijest cijena Analiza povijesti cijena KPC pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite KPC povijest cijena odmah!

KPC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide KPC? Naša KPC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte KPC predviđanje cijene tokena odmah!

