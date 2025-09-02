Više o KORI

Kori The Pom Logotip

Kori The Pom Cijena(KORI)

1 KORI u USD cijena uživo:

$0.014188
$0.014188$0.014188
-6.76%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Kori The Pom (KORI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:57:56 (UTC+8)

Kori The Pom (KORI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.014002
$ 0.014002$ 0.014002
24-satna najniža cijena
$ 0.019496
$ 0.019496$ 0.019496
24-satna najviša cijena

$ 0.014002
$ 0.014002$ 0.014002

$ 0.019496
$ 0.019496$ 0.019496

$ 0.058514331614052374
$ 0.058514331614052374$ 0.058514331614052374

$ 0.001561427322711944
$ 0.001561427322711944$ 0.001561427322711944

-3.89%

-6.76%

+4.51%

+4.51%

Kori The Pom (KORI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.014188. Tijekom protekla 24 sata, KORItrgovalo je između najniže cijene $ 0.014002 i najviše cijene $ 0.019496, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KORI je $ 0.058514331614052374, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.001561427322711944.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KORI se promijenio za -3.89% u posljednjih sat vremena, -6.76% u posljednjih 24 sata i +4.51% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kori The Pom (KORI)

No.3367

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 105.19K
$ 105.19K$ 105.19K

$ 14.19M
$ 14.19M$ 14.19M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kori The Pom je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 105.19K. Količina u optjecaju KORI je 0.00, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.19M.

Kori The Pom (KORI) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Kori The Pom za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00102865-6.76%
30 dana$ -0.004242-23.02%
60 dana$ +0.010073+244.78%
90 dana$ +0.011688+467.52%
Kori The Pom promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u KORI od $ -0.00102865 (-6.76%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Kori The Pom 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.004242 (-23.02%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Kori The Pom 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u KORI od $ +0.010073 (+244.78%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Kori The Pom 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.011688 (+467.52%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Kori The Pom (KORI)?

Pogledajte Kori The Pom stranicu Povijest cijena sada.

Što je Kori The Pom (KORI)

A dog that’s gone viral on TikTok with over a million followers.

Kori The Pom dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Kori The Pom ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti KORI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Kori The Pom na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Kori The Pom učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Kori The Pom Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Kori The Pom (KORI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Kori The Pom (KORI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Kori The Pom.

Provjerite Kori The Pom predviđanje cijene sada!

Kori The Pom (KORI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Kori The Pom (KORI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KORI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Kori The Pom (KORI)

Tražiš kako kupiti Kori The Pom? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Kori The Pom na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

KORI u lokalnim valutama

1 Kori The Pom(KORI) u VND
373.35722
1 Kori The Pom(KORI) u AUD
A$0.02156576
1 Kori The Pom(KORI) u GBP
0.01035724
1 Kori The Pom(KORI) u EUR
0.0120598
1 Kori The Pom(KORI) u USD
$0.014188
1 Kori The Pom(KORI) u MYR
RM0.05987336
1 Kori The Pom(KORI) u TRY
0.58341056
1 Kori The Pom(KORI) u JPY
¥2.085636
1 Kori The Pom(KORI) u ARS
ARS$19.54269308
1 Kori The Pom(KORI) u RUB
1.14312716
1 Kori The Pom(KORI) u INR
1.248544
1 Kori The Pom(KORI) u IDR
Rp232.59012672
1 Kori The Pom(KORI) u KRW
19.760337
1 Kori The Pom(KORI) u PHP
0.81041856
1 Kori The Pom(KORI) u EGP
￡E.0.68854364
1 Kori The Pom(KORI) u BRL
R$0.07704084
1 Kori The Pom(KORI) u CAD
C$0.01943756
1 Kori The Pom(KORI) u BDT
1.72426764
1 Kori The Pom(KORI) u NGN
21.72736132
1 Kori The Pom(KORI) u COP
$56.97985928
1 Kori The Pom(KORI) u ZAR
R.0.2497088
1 Kori The Pom(KORI) u UAH
0.58695756
1 Kori The Pom(KORI) u VES
Bs2.071448
1 Kori The Pom(KORI) u CLP
$13.76236
1 Kori The Pom(KORI) u PKR
Rs4.02031168
1 Kori The Pom(KORI) u KZT
7.63612348
1 Kori The Pom(KORI) u THB
฿0.45841428
1 Kori The Pom(KORI) u TWD
NT$0.43443656
1 Kori The Pom(KORI) u AED
د.إ0.05206996
1 Kori The Pom(KORI) u CHF
Fr0.0113504
1 Kori The Pom(KORI) u HKD
HK$0.11052452
1 Kori The Pom(KORI) u AMD
֏5.42350488
1 Kori The Pom(KORI) u MAD
.د.م0.12740824
1 Kori The Pom(KORI) u MXN
$0.26446432
1 Kori The Pom(KORI) u SAR
ريال0.053205
1 Kori The Pom(KORI) u PLN
0.05164432
1 Kori The Pom(KORI) u RON
лв0.06143404
1 Kori The Pom(KORI) u SEK
kr0.13322532
1 Kori The Pom(KORI) u BGN
лв0.02355208
1 Kori The Pom(KORI) u HUF
Ft4.78830812
1 Kori The Pom(KORI) u CZK
0.2958198
1 Kori The Pom(KORI) u KWD
د.ك0.00432734
1 Kori The Pom(KORI) u ILS
0.0475298
1 Kori The Pom(KORI) u AOA
Kz12.93335516
1 Kori The Pom(KORI) u BHD
.د.ب0.005334688
1 Kori The Pom(KORI) u BMD
$0.014188
1 Kori The Pom(KORI) u DKK
kr0.09037756
1 Kori The Pom(KORI) u HNL
L0.37115808
1 Kori The Pom(KORI) u MUR
0.6498104
1 Kori The Pom(KORI) u NAD
$0.24914128
1 Kori The Pom(KORI) u NOK
kr0.14188
1 Kori The Pom(KORI) u NZD
$0.02397772
1 Kori The Pom(KORI) u PAB
B/.0.014188
1 Kori The Pom(KORI) u PGK
K0.06001524
1 Kori The Pom(KORI) u QAR
ر.ق0.05164432
1 Kori The Pom(KORI) u RSD
дин.1.41979316

Kori The Pom Resurs

Za dublje razumijevanje Kori The Pom, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Kori The Pom web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Kori The Pom

Koliko Kori The Pom (KORI) vrijedi danas?
Cijena KORI uživo u USD je 0.014188 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena KORI u USD?
Trenutačna cijena KORI u USD je $ 0.014188. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Kori The Pom?
Tržišna kapitalizacija za KORI je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za KORI?
Količina u optjecaju za KORI je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KORI?
KORI je postigao ATH cijenu od 0.058514331614052374 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KORI?
KORI je vidio ATL cijenu od 0.001561427322711944 USD.
Koliki je obujam trgovanja za KORI?
24-satni obujam trgovanja za KORI je $ 105.19K USD.
Hoće li KORI još narasti ove godine?
KORI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KORI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:57:56 (UTC+8)

Kori The Pom (KORI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

