Calamari Network Logotip

Calamari Network Cijena(KMA)

1 KMA u USD cijena uživo:

$0.0003355
$0.0003355$0.0003355
+0.34%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Calamari Network (KMA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:02:07 (UTC+8)

Calamari Network (KMA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00032714
$ 0.00032714$ 0.00032714
24-satna najniža cijena
$ 0.00034317
$ 0.00034317$ 0.00034317
24-satna najviša cijena

$ 0.00032714
$ 0.00032714$ 0.00032714

$ 0.00034317
$ 0.00034317$ 0.00034317

$ 0.07041330464885065
$ 0.07041330464885065$ 0.07041330464885065

$ 0.000055085950683925
$ 0.000055085950683925$ 0.000055085950683925

+0.88%

+0.34%

+0.84%

+0.84%

Calamari Network (KMA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0003355. Tijekom protekla 24 sata, KMAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00032714 i najviše cijene $ 0.00034317, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KMA je $ 0.07041330464885065, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000055085950683925.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KMA se promijenio za +0.88% u posljednjih sat vremena, +0.34% u posljednjih 24 sata i +0.84% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Calamari Network (KMA)

No.7112

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 87.11K
$ 87.11K$ 87.11K

$ 437.83K
$ 437.83K$ 437.83K

0.00
0.00 0.00

1,305,017,293.19
1,305,017,293.19 1,305,017,293.19

1,305,017,293.19
1,305,017,293.19 1,305,017,293.19

0.00%

NONE

Trenutačna tržišna kapitalizacija Calamari Network je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 87.11K. Količina u optjecaju KMA je 0.00, s ukupnom količinom od 1305017293.19. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 437.83K.

Calamari Network (KMA) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Calamari Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0000011368+0.34%
30 dana$ -0.000037-9.94%
60 dana$ +0.00003951+13.34%
90 dana$ +0.00017822+113.31%
Calamari Network promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u KMA od $ +0.0000011368 (+0.34%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Calamari Network 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000037 (-9.94%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Calamari Network 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u KMA od $ +0.00003951 (+13.34%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Calamari Network 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.00017822 (+113.31%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Calamari Network (KMA)?

Pogledajte Calamari Network stranicu Povijest cijena sada.

Što je Calamari Network (KMA)

Calamari Network is the official canary network of Manta Network, the privacy protocol built for the DeFi stack. Deployed on Kusama, Calamari will service private transacting and private swapping for all parachain assets on Kusama, including KSM.

Calamari Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Calamari Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti KMA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Calamari Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Calamari Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Calamari Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Calamari Network (KMA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Calamari Network (KMA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Calamari Network.

Provjerite Calamari Network predviđanje cijene sada!

Calamari Network (KMA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Calamari Network (KMA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KMA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Calamari Network (KMA)

Tražiš kako kupiti Calamari Network? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Calamari Network na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

KMA u lokalnim valutama

1 Calamari Network(KMA) u VND
8.8286825
1 Calamari Network(KMA) u AUD
A$0.00050996
1 Calamari Network(KMA) u GBP
0.000244915
1 Calamari Network(KMA) u EUR
0.000285175
1 Calamari Network(KMA) u USD
$0.0003355
1 Calamari Network(KMA) u MYR
RM0.00141581
1 Calamari Network(KMA) u TRY
0.013805825
1 Calamari Network(KMA) u JPY
¥0.0493185
1 Calamari Network(KMA) u ARS
ARS$0.462121055
1 Calamari Network(KMA) u RUB
0.027031235
1 Calamari Network(KMA) u INR
0.02955755
1 Calamari Network(KMA) u IDR
Rp5.49999912
1 Calamari Network(KMA) u KRW
0.467267625
1 Calamari Network(KMA) u PHP
0.019207375
1 Calamari Network(KMA) u EGP
￡E.0.01628517
1 Calamari Network(KMA) u BRL
R$0.00182512
1 Calamari Network(KMA) u CAD
C$0.000459635
1 Calamari Network(KMA) u BDT
0.040847125
1 Calamari Network(KMA) u NGN
0.513781345
1 Calamari Network(KMA) u COP
$1.34738813
1 Calamari Network(KMA) u ZAR
R.0.005901445
1 Calamari Network(KMA) u UAH
0.013906475
1 Calamari Network(KMA) u VES
Bs0.048983
1 Calamari Network(KMA) u CLP
$0.324764
1 Calamari Network(KMA) u PKR
Rs0.09522832
1 Calamari Network(KMA) u KZT
0.180958635
1 Calamari Network(KMA) u THB
฿0.010833295
1 Calamari Network(KMA) u TWD
NT$0.01027972
1 Calamari Network(KMA) u AED
د.إ0.001231285
1 Calamari Network(KMA) u CHF
Fr0.0002684
1 Calamari Network(KMA) u HKD
HK$0.002613545
1 Calamari Network(KMA) u AMD
֏0.128345525
1 Calamari Network(KMA) u MAD
.د.م0.0030195
1 Calamari Network(KMA) u MXN
$0.006257075
1 Calamari Network(KMA) u SAR
ريال0.001258125
1 Calamari Network(KMA) u PLN
0.00122122
1 Calamari Network(KMA) u RON
лв0.001452715
1 Calamari Network(KMA) u SEK
kr0.0031537
1 Calamari Network(KMA) u BGN
лв0.000560285
1 Calamari Network(KMA) u HUF
Ft0.113341965
1 Calamari Network(KMA) u CZK
0.007001885
1 Calamari Network(KMA) u KWD
د.ك0.0001023275
1 Calamari Network(KMA) u ILS
0.001123925
1 Calamari Network(KMA) u AOA
Kz0.305831735
1 Calamari Network(KMA) u BHD
.د.ب0.0001264835
1 Calamari Network(KMA) u BMD
$0.0003355
1 Calamari Network(KMA) u DKK
kr0.002137135
1 Calamari Network(KMA) u HNL
L0.008793455
1 Calamari Network(KMA) u MUR
0.0153659
1 Calamari Network(KMA) u NAD
$0.0059048
1 Calamari Network(KMA) u NOK
kr0.003351645
1 Calamari Network(KMA) u NZD
$0.000566995
1 Calamari Network(KMA) u PAB
B/.0.0003355
1 Calamari Network(KMA) u PGK
K0.001419165
1 Calamari Network(KMA) u QAR
ر.ق0.001224575
1 Calamari Network(KMA) u RSD
дин.0.03359697

Calamari Network Resurs

Za dublje razumijevanje Calamari Network, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Calamari Network web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Calamari Network

Koliko Calamari Network (KMA) vrijedi danas?
Cijena KMA uživo u USD je 0.0003355 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena KMA u USD?
Trenutačna cijena KMA u USD je $ 0.0003355. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Calamari Network?
Tržišna kapitalizacija za KMA je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za KMA?
Količina u optjecaju za KMA je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KMA?
KMA je postigao ATH cijenu od 0.07041330464885065 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KMA?
KMA je vidio ATL cijenu od 0.000055085950683925 USD.
Koliki je obujam trgovanja za KMA?
24-satni obujam trgovanja za KMA je $ 87.11K USD.
Hoće li KMA još narasti ove godine?
KMA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KMA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:02:07 (UTC+8)

