Što je Karlsen (KLS)

The Karlsen project is based on the kaspa blockchain and introduces a GPU-centric fork as a solution to the dominance of ASIC mining farms, aiming to empower small-scale miners and enhance decentralization. We focus on bridging the gap between blockchain technology, decentralized finance and the real world of payment systems and traditional finance

Karlsen Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Karlsen (KLS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Karlsen (KLS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Karlsen.

Karlsen (KLS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Karlsen (KLS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KLS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Karlsen (KLS)

Karlsen Resurs

Za dublje razumijevanje Karlsen, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Karlsen Koliko Karlsen (KLS) vrijedi danas? Cijena KLS uživo u USD je 0.0001676 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena KLS u USD? $ 0.0001676 . Provjerite Trenutačna cijena KLS u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Karlsen? Tržišna kapitalizacija za KLS je $ 383.23K USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za KLS? Količina u optjecaju za KLS je 2.29B USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KLS? KLS je postigao ATH cijenu od 0.025728576969511432 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KLS? KLS je vidio ATL cijenu od 0.000141080496819857 USD . Koliki je obujam trgovanja za KLS? 24-satni obujam trgovanja za KLS je $ 3.13K USD . Hoće li KLS još narasti ove godine? KLS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KLS predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Karlsen (KLS) Važna ažuriranja industrije

