Karlsen (KLS) Informacije The Karlsen project is based on the kaspa blockchain and introduces a GPU-centric fork as a solution to the dominance of ASIC mining farms, aiming to empower small-scale miners and enhance decentralization. We focus on bridging the gap between blockchain technology, decentralized finance and the real world of payment systems and traditional finance Službena web stranica: https://www.karlsencoin.com Bijela knjiga: https://karlsencoin.com/docs/karlsen-whitepaper-v1.0.1.pdf Istraživač blokova: https://explorer.karlsencoin.com

Karlsen (KLS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Karlsen (KLS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 387.44K Ukupna količina: $ 2.29B Količina u optjecaju: $ 2.29B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 837.91K Povijesni maksimum: $ 0.02846 Povijesni minimum: $ 0.000141080496819857 Trenutna cijena: $ 0.0001689

Karlsen (KLS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Karlsen (KLS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj KLS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja KLS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku KLS tokena, istražite KLS cijenu tokena uživo!

Kako kupiti KLS Jeste li zainteresirani za dodavanje Karlsen (KLS) u svoj portfelj?

Karlsen (KLS) Povijest cijena Analiza povijesti cijena KLS pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite KLS povijest cijena odmah!

KLS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide KLS? Naša KLS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte KLS predviđanje cijene tokena odmah!

