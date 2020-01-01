Karlsen (KLS) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Karlsen (KLS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Karlsen (KLS) Informacije

The Karlsen project is based on the kaspa blockchain and introduces a GPU-centric fork as a solution to the dominance of ASIC mining farms, aiming to empower small-scale miners and enhance decentralization. We focus on bridging the gap between blockchain technology, decentralized finance and the real world of payment systems and traditional finance

Službena web stranica:
https://www.karlsencoin.com
Bijela knjiga:
https://karlsencoin.com/docs/karlsen-whitepaper-v1.0.1.pdf
Istraživač blokova:
https://explorer.karlsencoin.com

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Karlsen (KLS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 387.44K
Ukupna količina:
$ 2.29B
Količina u optjecaju:
$ 2.29B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 837.91K
Povijesni maksimum:
$ 0.02846
Povijesni minimum:
$ 0.000141080496819857
Trenutna cijena:
$ 0.0001689
Karlsen (KLS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Karlsen (KLS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj KLS tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja KLS tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku KLS tokena, istražite KLS cijenu tokena uživo!

Kako kupiti KLS

Jeste li zainteresirani za dodavanje Karlsen (KLS) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje KLS, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Karlsen (KLS) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena KLS pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

KLS Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide KLS? Naša KLS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.