Trenutačna cijena KGEN (KGEN) danas je $ 0.2064, s promjenom od 1.47% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije KGEN u USD je $ 0.2064 po KGEN.

KGEN trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- KGEN. Tijekom posljednja 24 sata, KGEN trgovao je između $ 0.1988 (niska) i $ 0.2158 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, KGEN se kretao -0.68% u posljednjem satu i -16.20% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 244.04K.

Informacije o tržištu KGEN (KGEN)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 244.04K$ 244.04K $ 244.04K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 206.40M$ 206.40M $ 206.40M Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javni blockchain BSC

