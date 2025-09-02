Više o KAITO

Kaito Logotip

Kaito Cijena(KAITO)

1 KAITO u USD cijena uživo:

$1.0079
$1.0079
-0.74%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Kaito (KAITO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:50:46 (UTC+8)

Kaito (KAITO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.9824
$ 0.9824
24-satna najniža cijena
$ 1.0757
$ 1.0757
24-satna najviša cijena

$ 0.9824
$ 0.9824

$ 1.0757
$ 1.0757

$ 2.9194878671921796
$ 2.9194878671921796

$ 0.6712827631571182
$ 0.6712827631571182

+0.23%

-0.74%

+0.80%

+0.80%

Kaito (KAITO) cijena u stvarnom vremenu je $ 1.0088. Tijekom protekla 24 sata, KAITOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.9824 i najviše cijene $ 1.0757, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KAITO je $ 2.9194878671921796, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.6712827631571182.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KAITO se promijenio za +0.23% u posljednjih sat vremena, -0.74% u posljednjih 24 sata i +0.80% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kaito (KAITO)

No.172

$ 243.51M
$ 243.51M

$ 2.39M
$ 2.39M

$ 1.01B
$ 1.01B

241.39M
241.39M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

24.13%

0.01%

BASE

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kaito je $ 243.51M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 2.39M. Količina u optjecaju KAITO je 241.39M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.01B.

Kaito (KAITO) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Kaito za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.007514-0.74%
30 dana$ -0.1155-10.28%
60 dana$ -0.6009-37.33%
90 dana$ -0.7229-41.75%
Kaito promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u KAITO od $ -0.007514 (-0.74%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Kaito 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.1155 (-10.28%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Kaito 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u KAITO od $ -0.6009 (-37.33%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Kaito 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.7229 (-41.75%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Kaito (KAITO)?

Pogledajte Kaito stranicu Povijest cijena sada.

Što je Kaito (KAITO)

Kaito AI is building an AI-powered InfoFi network that enables the market to redistribute attention and capital more efficiently while rewarding all participants.

Kaito dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Kaito ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti KAITO dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Kaito na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Kaito učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Kaito Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Kaito (KAITO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Kaito (KAITO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Kaito.

Provjerite Kaito predviđanje cijene sada!

Kaito (KAITO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Kaito (KAITO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KAITO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Kaito (KAITO)

Tražiš kako kupiti Kaito? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Kaito na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

KAITO u lokalnim valutama

1 Kaito(KAITO) u VND
26,546.572
1 Kaito(KAITO) u AUD
A$1.533376
1 Kaito(KAITO) u GBP
0.736424
1 Kaito(KAITO) u EUR
0.85748
1 Kaito(KAITO) u USD
$1.0088
1 Kaito(KAITO) u MYR
RM4.257136
1 Kaito(KAITO) u TRY
41.502032
1 Kaito(KAITO) u JPY
¥148.2936
1 Kaito(KAITO) u ARS
ARS$1,389.531208
1 Kaito(KAITO) u RUB
81.268928
1 Kaito(KAITO) u INR
88.82484
1 Kaito(KAITO) u IDR
Rp16,537.702272
1 Kaito(KAITO) u KRW
1,406.97336
1 Kaito(KAITO) u PHP
57.632744
1 Kaito(KAITO) u EGP
￡E.48.946976
1 Kaito(KAITO) u BRL
R$5.477784
1 Kaito(KAITO) u CAD
C$1.382056
1 Kaito(KAITO) u BDT
122.599464
1 Kaito(KAITO) u NGN
1,544.866232
1 Kaito(KAITO) u COP
$4,051.401328
1 Kaito(KAITO) u ZAR
R.17.75488
1 Kaito(KAITO) u UAH
41.794584
1 Kaito(KAITO) u VES
Bs147.2848
1 Kaito(KAITO) u CLP
$976.5184
1 Kaito(KAITO) u PKR
Rs286.257088
1 Kaito(KAITO) u KZT
543.823904
1 Kaito(KAITO) u THB
฿32.594328
1 Kaito(KAITO) u TWD
NT$30.909632
1 Kaito(KAITO) u AED
د.إ3.702296
1 Kaito(KAITO) u CHF
Fr0.80704
1 Kaito(KAITO) u HKD
HK$7.858552
1 Kaito(KAITO) u AMD
֏385.623888
1 Kaito(KAITO) u MAD
.د.م9.059024
1 Kaito(KAITO) u MXN
$18.81412
1 Kaito(KAITO) u SAR
ريال3.783
1 Kaito(KAITO) u PLN
3.672032
1 Kaito(KAITO) u RON
лв4.368104
1 Kaito(KAITO) u SEK
kr9.472632
1 Kaito(KAITO) u BGN
лв1.684696
1 Kaito(KAITO) u HUF
Ft340.57088
1 Kaito(KAITO) u CZK
21.043568
1 Kaito(KAITO) u KWD
د.ك0.307684
1 Kaito(KAITO) u ILS
3.37948
1 Kaito(KAITO) u AOA
Kz919.591816
1 Kaito(KAITO) u BHD
.د.ب0.3803176
1 Kaito(KAITO) u BMD
$1.0088
1 Kaito(KAITO) u DKK
kr6.426056
1 Kaito(KAITO) u HNL
L26.43056
1 Kaito(KAITO) u MUR
46.20304
1 Kaito(KAITO) u NAD
$17.744792
1 Kaito(KAITO) u NOK
kr10.077912
1 Kaito(KAITO) u NZD
$1.704872
1 Kaito(KAITO) u PAB
B/.1.0088
1 Kaito(KAITO) u PGK
K4.267224
1 Kaito(KAITO) u QAR
ر.ق3.672032
1 Kaito(KAITO) u RSD
дин.100.960704

Kaito Resurs

Za dublje razumijevanje Kaito, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Kaito web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Kaito

Koliko Kaito (KAITO) vrijedi danas?
Cijena KAITO uživo u USD je 1.0088 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena KAITO u USD?
Trenutačna cijena KAITO u USD je $ 1.0088. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Kaito?
Tržišna kapitalizacija za KAITO je $ 243.51M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za KAITO?
Količina u optjecaju za KAITO je 241.39M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KAITO?
KAITO je postigao ATH cijenu od 2.9194878671921796 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KAITO?
KAITO je vidio ATL cijenu od 0.6712827631571182 USD.
Koliki je obujam trgovanja za KAITO?
24-satni obujam trgovanja za KAITO je $ 2.39M USD.
Hoće li KAITO još narasti ove godine?
KAITO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KAITO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:50:46 (UTC+8)

Kaito (KAITO) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

1 KAITO = 1.0088 USD

