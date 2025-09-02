Više o KAIA

Kaia Logotip

Kaia Cijena(KAIA)

1 KAIA u USD cijena uživo:

$0.14316
$0.14316$0.14316
-1.63%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Kaia (KAIA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:54:37 (UTC+8)

Kaia (KAIA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.14267
$ 0.14267$ 0.14267
24-satna najniža cijena
$ 0.14917
$ 0.14917$ 0.14917
24-satna najviša cijena

$ 0.14267
$ 0.14267$ 0.14267

$ 0.14917
$ 0.14917$ 0.14917

$ 0.4150242710323301
$ 0.4150242710323301$ 0.4150242710323301

$ 0.09078462555226548
$ 0.09078462555226548$ 0.09078462555226548

-0.70%

-1.63%

+2.65%

+2.65%

Kaia (KAIA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.14316. Tijekom protekla 24 sata, KAIAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.14267 i najviše cijene $ 0.14917, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KAIA je $ 0.4150242710323301, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.09078462555226548.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KAIA se promijenio za -0.70% u posljednjih sat vremena, -1.63% u posljednjih 24 sata i +2.65% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kaia (KAIA)

No.82

$ 874.36M
$ 874.36M$ 874.36M

$ 934.43K
$ 934.43K$ 934.43K

$ 874.36M
$ 874.36M$ 874.36M

6.11B
6.11B 6.11B

--
----

6,107,594,203.599264
6,107,594,203.599264 6,107,594,203.599264

0.02%

2019-09-01 00:00:00

KLAY

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kaia je $ 874.36M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 934.43K. Količina u optjecaju KAIA je 6.11B, s ukupnom količinom od 6107594203.599264. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 874.36M.

Kaia (KAIA) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Kaia za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0023722-1.63%
30 dana$ +0.00389+2.79%
60 dana$ -0.02189-13.27%
90 dana$ +0.02849+24.84%
Kaia promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u KAIA od $ -0.0023722 (-1.63%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Kaia 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00389 (+2.79%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Kaia 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u KAIA od $ -0.02189 (-13.27%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Kaia 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.02849 (+24.84%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Kaia (KAIA)?

Pogledajte Kaia stranicu Povijest cijena sada.

Što je Kaia (KAIA)

Kakao’s global public blockchain project Klaytn is an enterprise-grade, service-centric platform that brings user-friendly blockchain experience to millions. It combines the best features of both public blockchains (decentralized data & control, distributed governance) and private blockchains (low latency, high scalability) via an efficient 'hybrid' design. Klaytn is secured by participation from numerous highly-reputable brands around the globe, working together to create a reliable business platform atop a robust system of decentralized trust. Klaytn enables businesses and entrepreneurs today to capture value using blockchain technology. Klaytn is the future, designed by Ground X.

Kaia dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Kaia ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti KAIA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Kaia na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Kaia učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Kaia Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Kaia (KAIA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Kaia (KAIA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Kaia.

Provjerite Kaia predviđanje cijene sada!

Kaia (KAIA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Kaia (KAIA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KAIA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Kaia (KAIA)

Tražiš kako kupiti Kaia? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Kaia na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

KAIA u lokalnim valutama

1 Kaia(KAIA) u VND
3,767.2554
1 Kaia(KAIA) u AUD
A$0.2176032
1 Kaia(KAIA) u GBP
0.1045068
1 Kaia(KAIA) u EUR
0.121686
1 Kaia(KAIA) u USD
$0.14316
1 Kaia(KAIA) u MYR
RM0.6041352
1 Kaia(KAIA) u TRY
5.8867392
1 Kaia(KAIA) u JPY
¥21.04452
1 Kaia(KAIA) u ARS
ARS$197.1900156
1 Kaia(KAIA) u RUB
11.5344012
1 Kaia(KAIA) u INR
12.59808
1 Kaia(KAIA) u IDR
Rp2,346.8848704
1 Kaia(KAIA) u KRW
199.38609
1 Kaia(KAIA) u PHP
8.1772992
1 Kaia(KAIA) u EGP
￡E.6.9461232
1 Kaia(KAIA) u BRL
R$0.7773588
1 Kaia(KAIA) u CAD
C$0.1961292
1 Kaia(KAIA) u BDT
17.3982348
1 Kaia(KAIA) u NGN
218.898798
1 Kaia(KAIA) u COP
$574.9391496
1 Kaia(KAIA) u ZAR
R.2.519616
1 Kaia(KAIA) u UAH
5.9225292
1 Kaia(KAIA) u VES
Bs20.90136
1 Kaia(KAIA) u CLP
$138.8652
1 Kaia(KAIA) u PKR
Rs40.5658176
1 Kaia(KAIA) u KZT
77.0501436
1 Kaia(KAIA) u THB
฿4.624068
1 Kaia(KAIA) u TWD
NT$4.3835592
1 Kaia(KAIA) u AED
د.إ0.5253972
1 Kaia(KAIA) u CHF
Fr0.114528
1 Kaia(KAIA) u HKD
HK$1.1152164
1 Kaia(KAIA) u AMD
֏54.7243416
1 Kaia(KAIA) u MAD
.د.م1.2855768
1 Kaia(KAIA) u MXN
$2.6670708
1 Kaia(KAIA) u SAR
ريال0.53685
1 Kaia(KAIA) u PLN
0.5211024
1 Kaia(KAIA) u RON
лв0.6198828
1 Kaia(KAIA) u SEK
kr1.3442724
1 Kaia(KAIA) u BGN
лв0.2390772
1 Kaia(KAIA) u HUF
Ft48.3150684
1 Kaia(KAIA) u CZK
2.984886
1 Kaia(KAIA) u KWD
د.ك0.0436638
1 Kaia(KAIA) u ILS
0.479586
1 Kaia(KAIA) u AOA
Kz130.5003612
1 Kaia(KAIA) u BHD
.د.ب0.05382816
1 Kaia(KAIA) u BMD
$0.14316
1 Kaia(KAIA) u DKK
kr0.9119292
1 Kaia(KAIA) u HNL
L3.7450656
1 Kaia(KAIA) u MUR
6.556728
1 Kaia(KAIA) u NAD
$2.5138896
1 Kaia(KAIA) u NOK
kr1.4316
1 Kaia(KAIA) u NZD
$0.2419404
1 Kaia(KAIA) u PAB
B/.0.14316
1 Kaia(KAIA) u PGK
K0.6055668
1 Kaia(KAIA) u QAR
ر.ق0.5211024
1 Kaia(KAIA) u RSD
дин.14.3274528

Kaia Resurs

Za dublje razumijevanje Kaia, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Kaia web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Kaia

Koliko Kaia (KAIA) vrijedi danas?
Cijena KAIA uživo u USD je 0.14316 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena KAIA u USD?
Trenutačna cijena KAIA u USD je $ 0.14316. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Kaia?
Tržišna kapitalizacija za KAIA je $ 874.36M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za KAIA?
Količina u optjecaju za KAIA je 6.11B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KAIA?
KAIA je postigao ATH cijenu od 0.4150242710323301 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KAIA?
KAIA je vidio ATL cijenu od 0.09078462555226548 USD.
Koliki je obujam trgovanja za KAIA?
24-satni obujam trgovanja za KAIA je $ 934.43K USD.
Hoće li KAIA još narasti ove godine?
KAIA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KAIA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:54:37 (UTC+8)

Kaia (KAIA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

