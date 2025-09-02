Što je Kaia (KAIA)

Kakao’s global public blockchain project Klaytn is an enterprise-grade, service-centric platform that brings user-friendly blockchain experience to millions. It combines the best features of both public blockchains (decentralized data & control, distributed governance) and private blockchains (low latency, high scalability) via an efficient 'hybrid' design. Klaytn is secured by participation from numerous highly-reputable brands around the globe, working together to create a reliable business platform atop a robust system of decentralized trust. Klaytn enables businesses and entrepreneurs today to capture value using blockchain technology. Klaytn is the future, designed by Ground X.

Kaia dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Kaia ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.



Osim toga, možeš:

- Provjeriti KAIA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.

- Čitaj recenzije i analitiku o Kaia na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Kaia učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Kaia Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Kaia (KAIA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Kaia (KAIA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Kaia.

Provjerite Kaia predviđanje cijene sada!

Kaia (KAIA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Kaia (KAIA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KAIA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Kaia (KAIA)

Tražiš kako kupiti Kaia? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Kaia na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

KAIA u lokalnim valutama

Isprobajte pretvarač

Kaia Resurs

Za dublje razumijevanje Kaia, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Kaia Koliko Kaia (KAIA) vrijedi danas? Cijena KAIA uživo u USD je 0.14316 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena KAIA u USD? $ 0.14316 . Provjerite Trenutačna cijena KAIA u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Kaia? Tržišna kapitalizacija za KAIA je $ 874.36M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za KAIA? Količina u optjecaju za KAIA je 6.11B USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KAIA? KAIA je postigao ATH cijenu od 0.4150242710323301 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KAIA? KAIA je vidio ATL cijenu od 0.09078462555226548 USD . Koliki je obujam trgovanja za KAIA? 24-satni obujam trgovanja za KAIA je $ 934.43K USD . Hoće li KAIA još narasti ove godine? KAIA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KAIA predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Kaia (KAIA) Važna ažuriranja industrije

