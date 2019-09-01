Kaia (KAIA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Kaia (KAIA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Kaia (KAIA) Informacije Kakao’s global public blockchain project Klaytn is an enterprise-grade, service-centric platform that brings user-friendly blockchain experience to millions. It combines the best features of both public blockchains (decentralized data & control, distributed governance) and private blockchains (low latency, high scalability) via an efficient 'hybrid' design. Klaytn is secured by participation from numerous highly-reputable brands around the globe, working together to create a reliable business platform atop a robust system of decentralized trust. Klaytn enables businesses and entrepreneurs today to capture value using blockchain technology. Klaytn is the future, designed by Ground X. Službena web stranica: https://www.kaia.io/ Bijela knjiga: https://docs.kaia.io/kaiatech/kaia-white-paper/ Istraživač blokova: https://www.kaiascan.io/ Kupi KAIA odmah!

Kaia (KAIA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Kaia (KAIA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 898.97M $ 898.97M $ 898.97M Ukupna količina: $ 6.11B $ 6.11B $ 6.11B Količina u optjecaju: $ 6.11B $ 6.11B $ 6.11B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 898.97M $ 898.97M $ 898.97M Povijesni maksimum: $ 4.48 $ 4.48 $ 4.48 Povijesni minimum: $ 0.09078462555226548 $ 0.09078462555226548 $ 0.09078462555226548 Trenutna cijena: $ 0.14713 $ 0.14713 $ 0.14713 Saznajte više o cijeni Kaia (KAIA)

Kaia (KAIA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Kaia (KAIA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj KAIA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja KAIA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku KAIA tokena, istražite KAIA cijenu tokena uživo!

Kako kupiti KAIA Jeste li zainteresirani za dodavanje Kaia (KAIA) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje KAIA, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati KAIA na MEXC-u odmah!

Kaia (KAIA) Povijest cijena Analiza povijesti cijena KAIA pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite KAIA povijest cijena odmah!

KAIA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide KAIA? Naša KAIA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte KAIA predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!