John Tsubasa Rivals Cijena danas

Trenutačna cijena John Tsubasa Rivals (JOHN) danas je $ 0.01146, s promjenom od 5.60% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije JOHN u USD je $ 0.01146 po JOHN.

John Tsubasa Rivals trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- JOHN. Tijekom posljednja 24 sata, JOHN trgovao je između $ 0.01125 (niska) i $ 0.01283 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, JOHN se kretao -0.18% u posljednjem satu i -8.84% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 70.03K.

Informacije o tržištu John Tsubasa Rivals (JOHN)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 70.03K$ 70.03K $ 70.03K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 11.46M$ 11.46M $ 11.46M Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javni blockchain KLAY

Trenutačna tržišna kapitalizacija John Tsubasa Rivals je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 70.03K. Količina u optjecaju JOHN je --, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.46M.