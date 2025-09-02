Više o JOC

1 JOC u USD cijena uživo:

$0.0944
$0.0944$0.0944
-1.66%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Japan Open Chain (JOC)
Japan Open Chain (JOC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0913
$ 0.0913$ 0.0913
24-satna najniža cijena
$ 0.0973
$ 0.0973$ 0.0973
24-satna najviša cijena

$ 0.0913
$ 0.0913$ 0.0913

$ 0.0973
$ 0.0973$ 0.0973

$ 0.2006639953949927
$ 0.2006639953949927$ 0.2006639953949927

$ 0.05313718186221487
$ 0.05313718186221487$ 0.05313718186221487

-0.32%

-1.66%

+22.43%

+22.43%

Japan Open Chain (JOC) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0944. Tijekom protekla 24 sata, JOCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0913 i najviše cijene $ 0.0973, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JOC je $ 0.2006639953949927, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.05313718186221487.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JOC se promijenio za -0.32% u posljednjih sat vremena, -1.66% u posljednjih 24 sata i +22.43% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Japan Open Chain (JOC)

No.4037

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 99.73K
$ 99.73K$ 99.73K

$ 94.40M
$ 94.40M$ 94.40M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

JOC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Japan Open Chain je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 99.73K. Količina u optjecaju JOC je 0.00, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 94.40M.

Japan Open Chain (JOC) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Japan Open Chain za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.001593-1.66%
30 dana$ +0.011+13.18%
60 dana$ -0.0103-9.84%
90 dana$ -0.0301-24.18%
Japan Open Chain promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u JOC od $ -0.001593 (-1.66%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Japan Open Chain 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.011 (+13.18%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Japan Open Chain 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u JOC od $ -0.0103 (-9.84%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Japan Open Chain 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0301 (-24.18%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Japan Open Chain (JOC)?

Pogledajte Japan Open Chain stranicu Povijest cijena sada.

Što je Japan Open Chain (JOC)

Japan Open Chain (JOC) is a L1 public blockchain optimized for business, with a practical balance between decentralization and scalability. JOC adopts the “Proof of Authority (PoA)” consensus algorithm, which ensures sufficient reliability and excellent scalability as long as it is operated by trusted validators.

Japan Open Chain dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Japan Open Chain ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti JOC dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Japan Open Chain na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Japan Open Chain učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Japan Open Chain Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Japan Open Chain (JOC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Japan Open Chain (JOC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Japan Open Chain.

Provjerite Japan Open Chain predviđanje cijene sada!

Japan Open Chain (JOC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Japan Open Chain (JOC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o JOC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Japan Open Chain (JOC)

Tražiš kako kupiti Japan Open Chain? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Japan Open Chain na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

JOC u lokalnim valutama

Japan Open Chain Resurs

Za dublje razumijevanje Japan Open Chain, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Japan Open Chain web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Japan Open Chain

Koliko Japan Open Chain (JOC) vrijedi danas?
Cijena JOC uživo u USD je 0.0944 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena JOC u USD?
Trenutačna cijena JOC u USD je $ 0.0944. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Japan Open Chain?
Tržišna kapitalizacija za JOC je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za JOC?
Količina u optjecaju za JOC je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za JOC?
JOC je postigao ATH cijenu od 0.2006639953949927 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za JOC?
JOC je vidio ATL cijenu od 0.05313718186221487 USD.
Koliki je obujam trgovanja za JOC?
24-satni obujam trgovanja za JOC je $ 99.73K USD.
Hoće li JOC još narasti ove godine?
JOC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte JOC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

