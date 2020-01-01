Japan Open Chain (JOC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Japan Open Chain (JOC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Japan Open Chain (JOC) Informacije Japan Open Chain (JOC) is a L1 public blockchain optimized for business, with a practical balance between decentralization and scalability. JOC adopts the “Proof of Authority (PoA)” consensus algorithm, which ensures sufficient reliability and excellent scalability as long as it is operated by trusted validators. Službena web stranica: https://www.japanopenchain.org/en/ Bijela knjiga: https://www.jbfd.org/en/joc-whitepaper Istraživač blokova: https://explorer.japanopenchain.org/ Kupi JOC odmah!

Japan Open Chain (JOC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Japan Open Chain (JOC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 93.80M $ 93.80M $ 93.80M Povijesni maksimum: $ 1 $ 1 $ 1 Povijesni minimum: $ 0.05313718186221487 $ 0.05313718186221487 $ 0.05313718186221487 Trenutna cijena: $ 0.0938 $ 0.0938 $ 0.0938 Saznajte više o cijeni Japan Open Chain (JOC)

Japan Open Chain (JOC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Japan Open Chain (JOC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj JOC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja JOC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku JOC tokena, istražite JOC cijenu tokena uživo!

