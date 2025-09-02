Iron Fish (IRON) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.1701. Tijekom protekla 24 sata, IRONtrgovalo je između najniže cijene $ 0.1682 i najviše cijene $ 0.1757, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IRON je $ 7.636939574734836, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.07877187701738696.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IRON se promijenio za -1.17% u posljednjih sat vremena, -2.86% u posljednjih 24 sata i -4.44% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Iron Fish (IRON)
No.3998
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 100.11K
$ 100.11K$ 100.11K
$ 11.24M
$ 11.24M$ 11.24M
0.00
0.00 0.00
66,093,127.5
66,093,127.5 66,093,127.5
IRON
Trenutačna tržišna kapitalizacija Iron Fish je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 100.11K. Količina u optjecaju IRON je 0.00, s ukupnom količinom od 66093127.5. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.24M.
Iron Fish (IRON) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Iron Fish za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.004996
-2.86%
30 dana
$ -0.0114
-6.29%
60 dana
$ +0.0328
+23.88%
90 dana
$ +0.056
+49.07%
Iron Fish promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u IRON od $ -0.004996 (-2.86%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Iron Fish 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0114 (-6.29%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Iron Fish 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u IRON od $ +0.0328 (+23.88%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Iron Fish 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.056 (+49.07%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Iron Fish (IRON)?
Iron Fish is building the encryption layer for crypto. It is a brand new Layer-1, Proof of Work chain where every transaction is encrypted, protecting sensitive user information with zero-knowledge proofs (ZKPs) for validation. Their goal is for Iron Fish to be the privacy layer for all crypto, letting assets from other chains be transferred over to Iron Fish to gain the benefit of privacy.
Iron Fish dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Iron Fish ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti IRON dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Iron Fish na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Iron Fish učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Iron Fish Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Iron Fish (IRON) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Iron Fish (IRON) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Iron Fish.
Razumijevanje tokenomike Iron Fish (IRON) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o IRON opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Iron Fish (IRON)
Tražiš kako kupiti Iron Fish? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Iron Fish na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.