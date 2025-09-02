Više o IRON

IRON Informacije o cijeni

IRON Bijela knjiga

IRON Službena web stranica

IRON Tokenomija

IRON Prognoza cijena

IRON Povijest

Vodič za kupnju IRON

Konverter IRON u fiducijarnu valutu

IRON Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Iron Fish Logotip

Iron Fish Cijena(IRON)

1 IRON u USD cijena uživo:

$0.1697
$0.1697$0.1697
-2.86%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Iron Fish (IRON)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:51:58 (UTC+8)

Iron Fish (IRON) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.1682
$ 0.1682$ 0.1682
24-satna najniža cijena
$ 0.1757
$ 0.1757$ 0.1757
24-satna najviša cijena

$ 0.1682
$ 0.1682$ 0.1682

$ 0.1757
$ 0.1757$ 0.1757

$ 7.636939574734836
$ 7.636939574734836$ 7.636939574734836

$ 0.07877187701738696
$ 0.07877187701738696$ 0.07877187701738696

-1.17%

-2.86%

-4.44%

-4.44%

Iron Fish (IRON) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.1701. Tijekom protekla 24 sata, IRONtrgovalo je između najniže cijene $ 0.1682 i najviše cijene $ 0.1757, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IRON je $ 7.636939574734836, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.07877187701738696.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IRON se promijenio za -1.17% u posljednjih sat vremena, -2.86% u posljednjih 24 sata i -4.44% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Iron Fish (IRON)

No.3998

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 100.11K
$ 100.11K$ 100.11K

$ 11.24M
$ 11.24M$ 11.24M

0.00
0.00 0.00

66,093,127.5
66,093,127.5 66,093,127.5

IRON

Trenutačna tržišna kapitalizacija Iron Fish je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 100.11K. Količina u optjecaju IRON je 0.00, s ukupnom količinom od 66093127.5. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.24M.

Iron Fish (IRON) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Iron Fish za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.004996-2.86%
30 dana$ -0.0114-6.29%
60 dana$ +0.0328+23.88%
90 dana$ +0.056+49.07%
Iron Fish promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u IRON od $ -0.004996 (-2.86%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Iron Fish 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0114 (-6.29%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Iron Fish 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u IRON od $ +0.0328 (+23.88%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Iron Fish 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.056 (+49.07%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Iron Fish (IRON)?

Pogledajte Iron Fish stranicu Povijest cijena sada.

Što je Iron Fish (IRON)

Iron Fish is building the encryption layer for crypto. It is a brand new Layer-1, Proof of Work chain where every transaction is encrypted, protecting sensitive user information with zero-knowledge proofs (ZKPs) for validation. Their goal is for Iron Fish to be the privacy layer for all crypto, letting assets from other chains be transferred over to Iron Fish to gain the benefit of privacy.

Iron Fish dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Iron Fish ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti IRON dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Iron Fish na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Iron Fish učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Iron Fish Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Iron Fish (IRON) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Iron Fish (IRON) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Iron Fish.

Provjerite Iron Fish predviđanje cijene sada!

Iron Fish (IRON) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Iron Fish (IRON) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o IRON opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Iron Fish (IRON)

Tražiš kako kupiti Iron Fish? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Iron Fish na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

IRON u lokalnim valutama

1 Iron Fish(IRON) u VND
4,476.1815
1 Iron Fish(IRON) u AUD
A$0.258552
1 Iron Fish(IRON) u GBP
0.124173
1 Iron Fish(IRON) u EUR
0.144585
1 Iron Fish(IRON) u USD
$0.1701
1 Iron Fish(IRON) u MYR
RM0.717822
1 Iron Fish(IRON) u TRY
6.994512
1 Iron Fish(IRON) u JPY
¥25.0047
1 Iron Fish(IRON) u ARS
ARS$234.297441
1 Iron Fish(IRON) u RUB
13.704957
1 Iron Fish(IRON) u INR
14.9688
1 Iron Fish(IRON) u IDR
Rp2,788.524144
1 Iron Fish(IRON) u KRW
236.906775
1 Iron Fish(IRON) u PHP
9.716112
1 Iron Fish(IRON) u EGP
￡E.8.253252
1 Iron Fish(IRON) u BRL
R$0.923643
1 Iron Fish(IRON) u CAD
C$0.233037
1 Iron Fish(IRON) u BDT
20.672253
1 Iron Fish(IRON) u NGN
260.091405
1 Iron Fish(IRON) u COP
$683.131806
1 Iron Fish(IRON) u ZAR
R.2.99376
1 Iron Fish(IRON) u UAH
7.037037
1 Iron Fish(IRON) u VES
Bs24.8346
1 Iron Fish(IRON) u CLP
$164.997
1 Iron Fish(IRON) u PKR
Rs48.199536
1 Iron Fish(IRON) u KZT
91.549521
1 Iron Fish(IRON) u THB
฿5.49423
1 Iron Fish(IRON) u TWD
NT$5.208462
1 Iron Fish(IRON) u AED
د.إ0.624267
1 Iron Fish(IRON) u CHF
Fr0.13608
1 Iron Fish(IRON) u HKD
HK$1.325079
1 Iron Fish(IRON) u AMD
֏65.022426
1 Iron Fish(IRON) u MAD
.د.م1.527498
1 Iron Fish(IRON) u MXN
$3.168963
1 Iron Fish(IRON) u SAR
ريال0.637875
1 Iron Fish(IRON) u PLN
0.619164
1 Iron Fish(IRON) u RON
лв0.736533
1 Iron Fish(IRON) u SEK
kr1.597239
1 Iron Fish(IRON) u BGN
лв0.284067
1 Iron Fish(IRON) u HUF
Ft57.407049
1 Iron Fish(IRON) u CZK
3.546585
1 Iron Fish(IRON) u KWD
د.ك0.0518805
1 Iron Fish(IRON) u ILS
0.569835
1 Iron Fish(IRON) u AOA
Kz155.058057
1 Iron Fish(IRON) u BHD
.د.ب0.0639576
1 Iron Fish(IRON) u BMD
$0.1701
1 Iron Fish(IRON) u DKK
kr1.083537
1 Iron Fish(IRON) u HNL
L4.449816
1 Iron Fish(IRON) u MUR
7.79058
1 Iron Fish(IRON) u NAD
$2.986956
1 Iron Fish(IRON) u NOK
kr1.701
1 Iron Fish(IRON) u NZD
$0.287469
1 Iron Fish(IRON) u PAB
B/.0.1701
1 Iron Fish(IRON) u PGK
K0.719523
1 Iron Fish(IRON) u QAR
ر.ق0.619164
1 Iron Fish(IRON) u RSD
дин.17.023608

Iron Fish Resurs

Za dublje razumijevanje Iron Fish, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Iron Fish web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Iron Fish

Koliko Iron Fish (IRON) vrijedi danas?
Cijena IRON uživo u USD je 0.1701 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena IRON u USD?
Trenutačna cijena IRON u USD je $ 0.1701. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Iron Fish?
Tržišna kapitalizacija za IRON je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za IRON?
Količina u optjecaju za IRON je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za IRON?
IRON je postigao ATH cijenu od 7.636939574734836 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za IRON?
IRON je vidio ATL cijenu od 0.07877187701738696 USD.
Koliki je obujam trgovanja za IRON?
24-satni obujam trgovanja za IRON je $ 100.11K USD.
Hoće li IRON još narasti ove godine?
IRON mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte IRON predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:51:58 (UTC+8)

Iron Fish (IRON) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

IRON u USD kalkulator

Iznos

IRON
IRON
USD
USD

1 IRON = 0.1701 USD

Trgujte IRON

IRONUSDT
$0.1697
$0.1697$0.1697
-2.63%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine