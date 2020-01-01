Iron Fish (IRON) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Iron Fish (IRON), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Iron Fish (IRON) Informacije Iron Fish is building the encryption layer for crypto. It is a brand new Layer-1, Proof of Work chain where every transaction is encrypted, protecting sensitive user information with zero-knowledge proofs (ZKPs) for validation. Their goal is for Iron Fish to be the privacy layer for all crypto, letting assets from other chains be transferred over to Iron Fish to gain the benefit of privacy. Službena web stranica: https://ironfish.network/ Bijela knjiga: https://ironfish.network/docs/whitepaper/1_introduction Istraživač blokova: https://explorer.ironfish.network/ Kupi IRON odmah!

Iron Fish (IRON) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Iron Fish (IRON), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 66.17M $ 66.17M $ 66.17M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 11.74M $ 11.74M $ 11.74M Povijesni maksimum: $ 4 $ 4 $ 4 Povijesni minimum: $ 0.07877187701738696 $ 0.07877187701738696 $ 0.07877187701738696 Trenutna cijena: $ 0.1774 $ 0.1774 $ 0.1774 Saznajte više o cijeni Iron Fish (IRON)

Iron Fish (IRON) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Iron Fish (IRON) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj IRON tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja IRON tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku IRON tokena, istražite IRON cijenu tokena uživo!

Iron Fish (IRON) Povijest cijena Analiza povijesti cijena IRON pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite IRON povijest cijena odmah!

IRON Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide IRON? Naša IRON stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte IRON predviđanje cijene tokena odmah!

