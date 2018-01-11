IOSToken (IOST) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u IOSToken (IOST), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

IOSToken (IOST) Informacije The IOS(Internet of Services) offers a solid infrastructure for all kinds of online service providers. Its ultra-high TPS, privacy protection, scalable and secure blockchain provide infinitely many new possibilities for online service providers to serve their customer base. Službena web stranica: http://iost.io/ Bijela knjiga: https://docs.iost.io/getting-started/quick-start Istraživač blokova: https://www.iostscan.com/ Kupi IOST odmah!

IOSToken (IOST) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za IOSToken (IOST), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 88.64M $ 88.64M $ 88.64M Ukupna količina: $ 46.49B $ 46.49B $ 46.49B Količina u optjecaju: $ 27.54B $ 27.54B $ 27.54B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 289.62M $ 289.62M $ 289.62M Povijesni maksimum: $ 0.0907652 $ 0.0907652 $ 0.0907652 Povijesni minimum: $ 0.00156203910694 $ 0.00156203910694 $ 0.00156203910694 Trenutna cijena: $ 0.003218 $ 0.003218 $ 0.003218 Saznajte više o cijeni IOSToken (IOST)

IOSToken (IOST) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike IOSToken (IOST) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj IOST tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja IOST tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku IOST tokena, istražite IOST cijenu tokena uživo!

Kako kupiti IOST Jeste li zainteresirani za dodavanje IOSToken (IOST) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje IOST, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati IOST na MEXC-u odmah!

IOSToken (IOST) Povijest cijena Analiza povijesti cijena IOST pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite IOST povijest cijena odmah!

IOST Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide IOST? Naša IOST stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte IOST predviđanje cijene tokena odmah!

