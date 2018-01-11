IOST

The IOS(Internet of Services) offers a solid infrastructure for all kinds of online service providers. Its ultra-high TPS, privacy protection, scalable and secure blockchain provide infinitely many new possibilities for online service providers to serve their customer base.

PoredakNo.396

Tržišna kapitalizacija$0,00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0,00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0,04%

Količina u optjecaju28.102.918.035

Maksimalna količina90.000.000.000

Ukupna količina46.578.474.639

Stopa optjecaja0.3122%

Datum izdavanja2018-01-11 00:00:00

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana0,01 USDT

Najviša vrijednost svih vremena0.13649600744247437,2018-01-24

Najniža cijena0.00156203910694,2020-03-13

Javni blockchainIOST

UvodThe IOS(Internet of Services) offers a solid infrastructure for all kinds of online service providers. Its ultra-high TPS, privacy protection, scalable and secure blockchain provide infinitely many new possibilities for online service providers to serve their customer base.

Sektor

Društvene mreže

etfindex:mc_etfindex_sourceOdricanje od odgovornosti: Podatke pruža cmc i ne smiju se smatrati investicijskim savjetom.

Loading...