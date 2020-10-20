Injective (INJ) Tokenomika
Injective (INJ) Informacije
Injective’s mission is to create a truly free and inclusive financial system through decentralization. With the fastest blockchain built for finance and plug-and-play Web3 modules, Injective’s ecosystem is reshaping a broken financial system with dApps that are highly interoperable, scalable and truly decentralized.
Injective (INJ) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Injective (INJ), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
Detaljna struktura tokena Injective(INJ)
Detaljnije istražite kako se INJ tokeni izdaju, dodjeljuju i otključavaju. Ovaj odjeljak ističe ključne aspekte ekonomske strukture tokena: korisnost, poticaje i stjecanje prava.
Injective Protocol’s token economics are designed to balance growth incentives, robust network security, and long-term value accrual. Below is a comprehensive breakdown of the INJ token’s issuance, allocation, usage, incentive, locking, and unlocking mechanisms, with a detailed table for allocations and unlocks.
Issuance Mechanism
- Genesis Supply: The initial total supply was set at 100 million INJ tokens.
- Inflation/Deflation: The supply is dynamically managed through inflation (minting) and deflation (burning). The inflation rate is determined by the staking ratio, ranging from 5% to 10% based on a target staking rate of 85%. As staking increases, inflation can decrease to near zero, making INJ increasingly deflationary over time.
- Burn Mechanism: 60% of protocol fees are used in weekly auctions where users bid with INJ; the winning INJ bid is burned, reducing supply.
Allocation Mechanism
The initial allocation of INJ tokens is as follows:
|Allocation Category
|% of Total Supply
|Unlock Mechanism / Schedule
|Ecosystem Development
|36%
|Multiple instant unlocks
|Team
|20%
|Instant unlocks in tranches
|Private Sale
|17%
|Instant unlocks in tranches
|Community Growth
|10%
|Monthly unlocks over 12 months
|Binance Launchpad
|9%
|Instant unlock
|Seed Sale
|6%
|Instant unlocks in tranches
|Advisors
|2%
|Instant unlocks in tranches
Unlock Table (Sample):
|Recipient
|Start Date
|Unlock Granularity
|Amount Unlocked
|Unique Unlock Periods
|Binance Launchpad
|2020-10-20
|instant
|9,000,000
|1
|Ecosystem Development
|2020-10-20
|instant
|6,220,000
|1
|Community Growth
|2020-11-20
|monthly
|10,000,000
|12
|Private Sale
|2021-04-20
|instant
|5,556,666.67
|1
|Team
|2021-07-20
|instant
|3,333,333.33
|1
|Advisors
|2021-07-20
|instant
|333,333.33
|1
|...
|...
|...
|...
|...
Note: The full unlock schedule includes multiple tranches for each category, with most allocations unlocking instantly at various dates, except for Community Growth, which unlocks monthly over a year.
Usage and Incentive Mechanisms
- Staking & Security: INJ is used for staking in a Delegated Proof-of-Stake (DPoS) system. Validators and delegators secure the network and earn inflationary rewards. There is a 21-day unbonding period for unstaking.
- Governance: INJ holders can propose and vote on governance decisions. A minimum of 500 INJ is required to submit a proposal.
- Fee Payment: INJ is used to pay transaction (gas) fees across the Injective ecosystem.
- Medium of Exchange: Used for trading, buying NFTs, and as collateral in derivatives markets.
- Liquidity Incentives: Programs like Trade & Earn and the Open Liquidity Program (OLP) distribute INJ rewards to traders and liquidity providers. For example, 7 million INJ were allocated to Trade & Earn, and OLP distributes tokens in 28-day epochs.
- Buyback and Burn: 60% of protocol fees are used to buy back and burn INJ, directly reducing supply and incentivizing holding.
Locking and Unlocking Mechanisms
- Staking Lock: Tokens staked for network security are locked and subject to a 21-day unbonding period.
- Vesting/Unlocks: Most allocations (team, advisors, private sale, seed sale, ecosystem development) are unlocked instantly in tranches, while Community Growth is unlocked monthly over 12 months.
- Trade & Earn Staking Requirement: To earn more than 100 INJ in Trade & Earn rewards, users must stake an equivalent amount of INJ, incentivizing long-term holding and network participation.
Summary Table: Allocation and Unlocks
|Allocation Category
|Unlock Start Date
|Unlock Granularity
|Amount Unlocked
|Unique Unlock Periods
|Binance Launchpad
|2020-10-20
|instant
|9,000,000
|1
|Ecosystem Development
|2020-10-20
|instant
|6,220,000
|1
|Community Growth
|2020-11-20
|monthly
|10,000,000
|12
|Private Sale
|2021-04-20
|instant
|5,556,666.67
|1
|Team
|2021-07-20
|instant
|3,333,333.33
|1
|Advisors
|2021-07-20
|instant
|333,333.33
|1
|...
|...
|...
|...
|...
Additional Notes
- Migration: INJ was initially launched as an ERC-20 token; users can migrate ERC-20 INJ to native INJ via the Injective Bridge.
- Deflationary Dynamics: The combination of staking, buyback-and-burn, and dynamic inflation parameters is designed to make INJ increasingly deflationary as the network matures.
- Ecosystem Focus: The largest allocation is for ecosystem development, highlighting a strong focus on long-term growth and adoption.
Injective’s tokenomics are engineered to reward active participation, ensure robust network security, and drive long-term value through a combination of inflationary rewards, deflationary burns, and targeted incentive programs.
Injective (INJ) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike Injective (INJ) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj INJ tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja INJ tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku INJ tokena, istražite INJ cijenu tokena uživo!
Kako kupiti INJ
Jeste li zainteresirani za dodavanje Injective (INJ) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje INJ, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.
Injective (INJ) Povijest cijena
Analiza povijesti cijena INJ pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.
INJ Predviđanje cijene
Želite li znati u kojem smjeru ide INJ? Naša INJ stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.
Zašto biste trebali odabrati MEXC?
MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.