Što je Indigo Protocol (INDY)

Indigo Protocol is a synthetics protocol for on-chain price exposure to digital and real-world assets, built on Cardano.

Indigo Protocol (INDY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Indigo Protocol (INDY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o INDY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Indigo Protocol Koliko Indigo Protocol (INDY) vrijedi danas? Cijena INDY uživo u USD je 1.2518 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena INDY u USD? $ 1.2518 . Provjerite Trenutačna cijena INDY u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Indigo Protocol? Tržišna kapitalizacija za INDY je $ 20.09M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za INDY? Količina u optjecaju za INDY je 16.05M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za INDY? INDY je postigao ATH cijenu od 4.578412428341301 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za INDY? INDY je vidio ATL cijenu od 0.25998980053675613 USD . Koliki je obujam trgovanja za INDY? 24-satni obujam trgovanja za INDY je $ 11.32K USD . Hoće li INDY još narasti ove godine? INDY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte INDY predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Indigo Protocol (INDY) Važna ažuriranja industrije

