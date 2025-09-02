Više o INDY

INDY Informacije o cijeni

INDY Bijela knjiga

INDY Službena web stranica

INDY Tokenomija

INDY Prognoza cijena

INDY Povijest

Vodič za kupnju INDY

Konverter INDY u fiducijarnu valutu

INDY Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Indigo Protocol Logotip

Indigo Protocol Cijena(INDY)

1 INDY u USD cijena uživo:

$1.2518
$1.2518$1.2518
-0.12%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Indigo Protocol (INDY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:59:39 (UTC+8)

Indigo Protocol (INDY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.2261
$ 1.2261$ 1.2261
24-satna najniža cijena
$ 1.3051
$ 1.3051$ 1.3051
24-satna najviša cijena

$ 1.2261
$ 1.2261$ 1.2261

$ 1.3051
$ 1.3051$ 1.3051

$ 4.578412428341301
$ 4.578412428341301$ 4.578412428341301

$ 0.25998980053675613
$ 0.25998980053675613$ 0.25998980053675613

+0.58%

-0.12%

-9.34%

-9.34%

Indigo Protocol (INDY) cijena u stvarnom vremenu je $ 1.2518. Tijekom protekla 24 sata, INDYtrgovalo je između najniže cijene $ 1.2261 i najviše cijene $ 1.3051, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena INDY je $ 4.578412428341301, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.25998980053675613.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, INDY se promijenio za +0.58% u posljednjih sat vremena, -0.12% u posljednjih 24 sata i -9.34% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Indigo Protocol (INDY)

No.871

$ 20.09M
$ 20.09M$ 20.09M

$ 11.32K
$ 11.32K$ 11.32K

$ 43.81M
$ 43.81M$ 43.81M

16.05M
16.05M 16.05M

35,000,000
35,000,000 35,000,000

35,000,000
35,000,000 35,000,000

45.86%

ADA

Trenutačna tržišna kapitalizacija Indigo Protocol je $ 20.09M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 11.32K. Količina u optjecaju INDY je 16.05M, s ukupnom količinom od 35000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 43.81M.

Indigo Protocol (INDY) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Indigo Protocol za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.001504-0.12%
30 dana$ +0.2715+27.69%
60 dana$ +0.4234+51.11%
90 dana$ +0.1192+10.52%
Indigo Protocol promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u INDY od $ -0.001504 (-0.12%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Indigo Protocol 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.2715 (+27.69%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Indigo Protocol 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u INDY od $ +0.4234 (+51.11%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Indigo Protocol 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.1192 (+10.52%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Indigo Protocol (INDY)?

Pogledajte Indigo Protocol stranicu Povijest cijena sada.

Što je Indigo Protocol (INDY)

Indigo Protocol is a synthetics protocol for on-chain price exposure to digital and real-world assets, built on Cardano.

Indigo Protocol dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Indigo Protocol ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti INDY dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Indigo Protocol na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Indigo Protocol učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Indigo Protocol Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Indigo Protocol (INDY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Indigo Protocol (INDY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Indigo Protocol.

Provjerite Indigo Protocol predviđanje cijene sada!

Indigo Protocol (INDY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Indigo Protocol (INDY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o INDY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Indigo Protocol (INDY)

Tražiš kako kupiti Indigo Protocol? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Indigo Protocol na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

INDY u lokalnim valutama

1 Indigo Protocol(INDY) u VND
32,941.117
1 Indigo Protocol(INDY) u AUD
A$1.902736
1 Indigo Protocol(INDY) u GBP
0.913814
1 Indigo Protocol(INDY) u EUR
1.06403
1 Indigo Protocol(INDY) u USD
$1.2518
1 Indigo Protocol(INDY) u MYR
RM5.282596
1 Indigo Protocol(INDY) u TRY
51.51157
1 Indigo Protocol(INDY) u JPY
¥184.0146
1 Indigo Protocol(INDY) u ARS
ARS$1,724.241838
1 Indigo Protocol(INDY) u RUB
100.857526
1 Indigo Protocol(INDY) u INR
110.28358
1 Indigo Protocol(INDY) u IDR
Rp20,521.308192
1 Indigo Protocol(INDY) u KRW
1,743.44445
1 Indigo Protocol(INDY) u PHP
71.66555
1 Indigo Protocol(INDY) u EGP
￡E.60.762372
1 Indigo Protocol(INDY) u BRL
R$6.809792
1 Indigo Protocol(INDY) u CAD
C$1.714966
1 Indigo Protocol(INDY) u BDT
152.40665
1 Indigo Protocol(INDY) u NGN
1,916.994002
1 Indigo Protocol(INDY) u COP
$5,027.303908
1 Indigo Protocol(INDY) u ZAR
R.22.019162
1 Indigo Protocol(INDY) u UAH
51.88711
1 Indigo Protocol(INDY) u VES
Bs182.7628
1 Indigo Protocol(INDY) u CLP
$1,211.7424
1 Indigo Protocol(INDY) u PKR
Rs355.310912
1 Indigo Protocol(INDY) u KZT
675.183366
1 Indigo Protocol(INDY) u THB
฿40.420622
1 Indigo Protocol(INDY) u TWD
NT$38.355152
1 Indigo Protocol(INDY) u AED
د.إ4.594106
1 Indigo Protocol(INDY) u CHF
Fr1.00144
1 Indigo Protocol(INDY) u HKD
HK$9.751522
1 Indigo Protocol(INDY) u AMD
֏478.87609
1 Indigo Protocol(INDY) u MAD
.د.م11.2662
1 Indigo Protocol(INDY) u MXN
$23.34607
1 Indigo Protocol(INDY) u SAR
ريال4.69425
1 Indigo Protocol(INDY) u PLN
4.556552
1 Indigo Protocol(INDY) u RON
лв5.420294
1 Indigo Protocol(INDY) u SEK
kr11.76692
1 Indigo Protocol(INDY) u BGN
лв2.090506
1 Indigo Protocol(INDY) u HUF
Ft422.895594
1 Indigo Protocol(INDY) u CZK
26.125066
1 Indigo Protocol(INDY) u KWD
د.ك0.381799
1 Indigo Protocol(INDY) u ILS
4.19353
1 Indigo Protocol(INDY) u AOA
Kz1,141.103326
1 Indigo Protocol(INDY) u BHD
.د.ب0.4719286
1 Indigo Protocol(INDY) u BMD
$1.2518
1 Indigo Protocol(INDY) u DKK
kr7.973966
1 Indigo Protocol(INDY) u HNL
L32.809678
1 Indigo Protocol(INDY) u MUR
57.33244
1 Indigo Protocol(INDY) u NAD
$22.03168
1 Indigo Protocol(INDY) u NOK
kr12.505482
1 Indigo Protocol(INDY) u NZD
$2.115542
1 Indigo Protocol(INDY) u PAB
B/.1.2518
1 Indigo Protocol(INDY) u PGK
K5.295114
1 Indigo Protocol(INDY) u QAR
ر.ق4.56907
1 Indigo Protocol(INDY) u RSD
дин.125.355252

Indigo Protocol Resurs

Za dublje razumijevanje Indigo Protocol, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Indigo Protocol web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Indigo Protocol

Koliko Indigo Protocol (INDY) vrijedi danas?
Cijena INDY uživo u USD je 1.2518 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena INDY u USD?
Trenutačna cijena INDY u USD je $ 1.2518. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Indigo Protocol?
Tržišna kapitalizacija za INDY je $ 20.09M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za INDY?
Količina u optjecaju za INDY je 16.05M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za INDY?
INDY je postigao ATH cijenu od 4.578412428341301 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za INDY?
INDY je vidio ATL cijenu od 0.25998980053675613 USD.
Koliki je obujam trgovanja za INDY?
24-satni obujam trgovanja za INDY je $ 11.32K USD.
Hoće li INDY još narasti ove godine?
INDY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte INDY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:59:39 (UTC+8)

Indigo Protocol (INDY) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

INDY u USD kalkulator

Iznos

INDY
INDY
USD
USD

1 INDY = 1.2518 USD

Trgujte INDY

INDYUSDT
$1.2518
$1.2518$1.2518
-0.12%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine