Indigo Protocol (INDY) Informacije Indigo Protocol is a synthetics protocol for on-chain price exposure to digital and real-world assets, built on Cardano. Službena web stranica: https://indigoprotocol.io/ Bijela knjiga: https://indigoprotocol.io/paper Istraživač blokova: https://cardanoscan.io/token/533bb94a8850ee3ccbe483106489399112b74c905342cb1792a797a0494e4459 Kupi INDY odmah!

Indigo Protocol (INDY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Indigo Protocol (INDY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 19.48M $ 19.48M $ 19.48M Ukupna količina: $ 35.00M $ 35.00M $ 35.00M Količina u optjecaju: $ 16.05M $ 16.05M $ 16.05M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 42.47M $ 42.47M $ 42.47M Povijesni maksimum: $ 3.49 $ 3.49 $ 3.49 Povijesni minimum: $ 0.25998980053675613 $ 0.25998980053675613 $ 0.25998980053675613 Trenutna cijena: $ 1.2134 $ 1.2134 $ 1.2134 Saznajte više o cijeni Indigo Protocol (INDY)

Indigo Protocol (INDY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Indigo Protocol (INDY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj INDY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja INDY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku INDY tokena, istražite INDY cijenu tokena uživo!

Indigo Protocol (INDY) Povijest cijena Analiza povijesti cijena INDY pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite INDY povijest cijena odmah!

INDY Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide INDY? Naša INDY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte INDY predviđanje cijene tokena odmah!

