Kava Labs (KAVA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Kava Labs (KAVA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Kava Labs (KAVA) Informacije Kava is a cross-chain DeFi platform offering collateralized loans and stablecoins to users of major crypto assets, including BTC, XRP, BNB, ATOM, etc. Users can collateralize their crypto assets in exchange of USDX, Kava's stablecoin. KAVA is the governance and staking token responsible for securing the network and voting on key parameters. Službena web stranica: https://www.kava.io/ Bijela knjiga: https://docsend.com/view/gwbwpc3 Istraživač blokova: https://www.mintscan.io/kava Kupi KAVA odmah!

Kava Labs (KAVA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Kava Labs (KAVA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 399.14M $ 399.14M $ 399.14M Ukupna količina: $ 1.08B $ 1.08B $ 1.08B Količina u optjecaju: $ 1.08B $ 1.08B $ 1.08B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 399.14M $ 399.14M $ 399.14M Povijesni maksimum: $ 9.2107 $ 9.2107 $ 9.2107 Povijesni minimum: $ 0.24832868419474186 $ 0.24832868419474186 $ 0.24832868419474186 Trenutna cijena: $ 0.3686 $ 0.3686 $ 0.3686 Saznajte više o cijeni Kava Labs (KAVA)

Kava Labs (KAVA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Kava Labs (KAVA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj KAVA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja KAVA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku KAVA tokena, istražite KAVA cijenu tokena uživo!

Kako kupiti KAVA Jeste li zainteresirani za dodavanje Kava Labs (KAVA) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje KAVA, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati KAVA na MEXC-u odmah!

Kava Labs (KAVA) Povijest cijena Analiza povijesti cijena KAVA pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite KAVA povijest cijena odmah!

KAVA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide KAVA? Naša KAVA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte KAVA predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!