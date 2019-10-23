Kava Labs (KAVA) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Kava Labs (KAVA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Kava Labs (KAVA) Informacije

Kava is a cross-chain DeFi platform offering collateralized loans and stablecoins to users of major crypto assets, including BTC, XRP, BNB, ATOM, etc. Users can collateralize their crypto assets in exchange of USDX, Kava's stablecoin. KAVA is the governance and staking token responsible for securing the network and voting on key parameters.

Službena web stranica:
https://www.kava.io/
Bijela knjiga:
https://docsend.com/view/gwbwpc3
Istraživač blokova:
https://www.mintscan.io/kava

Kava Labs (KAVA) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Kava Labs (KAVA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 399.14M
$ 399.14M
Ukupna količina:
$ 1.08B
$ 1.08B
Količina u optjecaju:
$ 1.08B
$ 1.08B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 399.14M
$ 399.14M
Povijesni maksimum:
$ 9.2107
$ 9.2107
Povijesni minimum:
$ 0.24832868419474186
$ 0.24832868419474186
Trenutna cijena:
$ 0.3686
$ 0.3686

Kava Labs (KAVA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Kava Labs (KAVA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj KAVA tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja KAVA tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku KAVA tokena, istražite KAVA cijenu tokena uživo!

