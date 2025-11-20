INFINIT Cijena danas

Trenutačna cijena INFINIT (IN) danas je $ 0.07087, s promjenom od 3.55% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije IN u USD je $ 0.07087 po IN.

INFINIT trenutačno je na #784 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 19.06M, s količinom u optjecaju od 268.94M IN. Tijekom posljednja 24 sata, IN trgovao je između $ 0.06246 (niska) i $ 0.07325 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.330328543984695, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.053529767930225576.

U kratkoročnim performansama, IN se kretao +1.62% u posljednjem satu i -22.06% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 73.51K.

Informacije o tržištu INFINIT (IN)

Poredak No.784 Tržišna kapitalizacija $ 19.06M$ 19.06M $ 19.06M Obujam (24 sata) $ 73.51K$ 73.51K $ 73.51K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 70.87M$ 70.87M $ 70.87M Količina u optjecaju 268.94M 268.94M 268.94M Maksimalna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Stopa optjecaja 26.89% Javni blockchain ETH

