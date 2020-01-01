HTX DAO (HTX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u HTX DAO (HTX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

HTX DAO (HTX) Informacije HTX DAO is an open and transparent decentralized autonomous organization.All users, developers, designers, and HTX holders can participate in governance to build the DeFi ecosystem and drive the continuous development of HTX DAO, ensuring benefits shared by all ecosystem participants. Službena web stranica: https://www.htxdao.com Bijela knjiga: https://htxdao.gitbook.io/whitepaper/ Istraživač blokova: https://tronscan.org/#/token20/TUPM7K8REVzD2UdV4R5fe5M8XbnR2DdoJ6 Kupi HTX odmah!

Tržišna kapitalizacija: $ 0.00
Ukupna količina: $ 999.99T
Količina u optjecaju: $ 0.00
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.19B
Povijesni maksimum: $ 0.000003931
Povijesni minimum: $ 0.000000802556452034
Trenutna cijena: $ 0.000002194

HTX DAO (HTX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike HTX DAO (HTX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HTX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HTX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku HTX tokena, istražite HTX cijenu tokena uživo!

