HTX DAO Logotip

HTX DAO Cijena(HTX)

1 HTX u USD cijena uživo:

$0.000002229
$0.000002229$0.000002229
-0.31%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena HTX DAO (HTX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:47:33 (UTC+8)

HTX DAO (HTX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.000002192
$ 0.000002192$ 0.000002192
24-satna najniža cijena
$ 0.000002264
$ 0.000002264$ 0.000002264
24-satna najviša cijena

$ 0.000002192
$ 0.000002192$ 0.000002192

$ 0.000002264
$ 0.000002264$ 0.000002264

$ 0.000003589163805033
$ 0.000003589163805033$ 0.000003589163805033

$ 0.000000802556452034
$ 0.000000802556452034$ 0.000000802556452034

+0.49%

-0.31%

-5.60%

-5.60%

HTX DAO (HTX) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.000002229. Tijekom protekla 24 sata, HTXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.000002192 i najviše cijene $ 0.000002264, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HTX je $ 0.000003589163805033, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000000802556452034.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HTX se promijenio za +0.49% u posljednjih sat vremena, -0.31% u posljednjih 24 sata i -5.60% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu HTX DAO (HTX)

No.3376

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 498.99K
$ 498.99K$ 498.99K

$ 2.23B
$ 2.23B$ 2.23B

0.00
0.00 0.00

999,990,000,000,000
999,990,000,000,000 999,990,000,000,000

999,990,000,000,000
999,990,000,000,000 999,990,000,000,000

0.00%

TRX

Trenutačna tržišna kapitalizacija HTX DAO je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 498.99K. Količina u optjecaju HTX je 0.00, s ukupnom količinom od 999990000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.23B.

HTX DAO (HTX) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena HTX DAO za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00000000693-0.31%
30 dana$ +0.000000127+6.04%
60 dana$ +0.000000476+27.15%
90 dana$ +0.000000348+18.50%
HTX DAO promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u HTX od $ -0.00000000693 (-0.31%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

HTX DAO 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.000000127 (+6.04%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

HTX DAO 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u HTX od $ +0.000000476 (+27.15%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

HTX DAO 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.000000348 (+18.50%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena HTX DAO (HTX)?

Pogledajte HTX DAO stranicu Povijest cijena sada.

Što je HTX DAO (HTX)

HTX DAO is an open and transparent decentralized autonomous organization.All users, developers, designers, and HTX holders can participate in governance to build the DeFi ecosystem and drive the continuous development of HTX DAO, ensuring benefits shared by all ecosystem participants.

HTX DAO dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje HTX DAO ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti HTX dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o HTX DAO na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje HTX DAO učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

HTX DAO Predviđanje cijene (USD)

Koliko će HTX DAO (HTX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših HTX DAO (HTX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za HTX DAO.

Provjerite HTX DAO predviđanje cijene sada!

HTX DAO (HTX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike HTX DAO (HTX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HTX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti HTX DAO (HTX)

Tražiš kako kupiti HTX DAO? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti HTX DAO na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

HTX u lokalnim valutama

1 HTX DAO(HTX) u VND
0.058656135
1 HTX DAO(HTX) u AUD
A$0.00000338808
1 HTX DAO(HTX) u GBP
0.00000162717
1 HTX DAO(HTX) u EUR
0.00000189465
1 HTX DAO(HTX) u USD
$0.000002229
1 HTX DAO(HTX) u MYR
RM0.00000940638
1 HTX DAO(HTX) u TRY
0.00009172335
1 HTX DAO(HTX) u JPY
¥0.000327663
1 HTX DAO(HTX) u ARS
ARS$0.00307024689
1 HTX DAO(HTX) u RUB
0.00017956824
1 HTX DAO(HTX) u INR
0.00019619658
1 HTX DAO(HTX) u IDR
Rp0.03654097776
1 HTX DAO(HTX) u KRW
0.0031087863
1 HTX DAO(HTX) u PHP
0.00012734277
1 HTX DAO(HTX) u EGP
￡E.0.00010817337
1 HTX DAO(HTX) u BRL
R$0.00001210347
1 HTX DAO(HTX) u CAD
C$0.00000305373
1 HTX DAO(HTX) u BDT
0.00027089037
1 HTX DAO(HTX) u NGN
0.00341346831
1 HTX DAO(HTX) u COP
$0.00895179774
1 HTX DAO(HTX) u ZAR
R.0.0000392304
1 HTX DAO(HTX) u UAH
0.00009234747
1 HTX DAO(HTX) u VES
Bs0.000325434
1 HTX DAO(HTX) u CLP
$0.002157672
1 HTX DAO(HTX) u PKR
Rs0.00063250104
1 HTX DAO(HTX) u KZT
0.00120160932
1 HTX DAO(HTX) u THB
฿0.00007197441
1 HTX DAO(HTX) u TWD
NT$0.00006829656
1 HTX DAO(HTX) u AED
د.إ0.00000818043
1 HTX DAO(HTX) u CHF
Fr0.0000017832
1 HTX DAO(HTX) u HKD
HK$0.00001736391
1 HTX DAO(HTX) u AMD
֏0.00085205754
1 HTX DAO(HTX) u MAD
.د.م0.00002001642
1 HTX DAO(HTX) u MXN
$0.00004157085
1 HTX DAO(HTX) u SAR
ريال0.00000835875
1 HTX DAO(HTX) u PLN
0.00000811356
1 HTX DAO(HTX) u RON
лв0.00000965157
1 HTX DAO(HTX) u SEK
kr0.00002093031
1 HTX DAO(HTX) u BGN
лв0.00000372243
1 HTX DAO(HTX) u HUF
Ft0.0007525104
1 HTX DAO(HTX) u CZK
0.00004649694
1 HTX DAO(HTX) u KWD
د.ك0.000000679845
1 HTX DAO(HTX) u ILS
0.00000746715
1 HTX DAO(HTX) u AOA
Kz0.00203188953
1 HTX DAO(HTX) u BHD
.د.ب0.000000840333
1 HTX DAO(HTX) u BMD
$0.000002229
1 HTX DAO(HTX) u DKK
kr0.00001419873
1 HTX DAO(HTX) u HNL
L0.0000583998
1 HTX DAO(HTX) u MUR
0.0001020882
1 HTX DAO(HTX) u NAD
$0.00003920811
1 HTX DAO(HTX) u NOK
kr0.00002226771
1 HTX DAO(HTX) u NZD
$0.00000376701
1 HTX DAO(HTX) u PAB
B/.0.000002229
1 HTX DAO(HTX) u PGK
K0.00000942867
1 HTX DAO(HTX) u QAR
ر.ق0.00000811356
1 HTX DAO(HTX) u RSD
дин.0.00022307832

HTX DAO Resurs

Za dublje razumijevanje HTX DAO, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena HTX DAO web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o HTX DAO

Koliko HTX DAO (HTX) vrijedi danas?
Cijena HTX uživo u USD je 0.000002229 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena HTX u USD?
Trenutačna cijena HTX u USD je $ 0.000002229. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija HTX DAO?
Tržišna kapitalizacija za HTX je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za HTX?
Količina u optjecaju za HTX je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HTX?
HTX je postigao ATH cijenu od 0.000003589163805033 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HTX?
HTX je vidio ATL cijenu od 0.000000802556452034 USD.
Koliki je obujam trgovanja za HTX?
24-satni obujam trgovanja za HTX je $ 498.99K USD.
Hoće li HTX još narasti ove godine?
HTX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HTX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:47:33 (UTC+8)

HTX DAO (HTX) Važna ažuriranja industrije

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

HTX u USD kalkulator

Iznos

HTX
HTX
USD
USD

1 HTX = 0.000002229 USD

Trgujte HTX

HTXUSDT
$0.000002229
$0.000002229$0.000002229
-0.22%

