Hosky Token (HOSKY) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Hosky Token (HOSKY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Hosky Token (HOSKY) Informacije

Hosky Token ($HOSKY) was created due to the lack of low-quality meme tokens on the Cardano Ecosystem. We saw that such a great need existed and are here to fill that gaping hole as any good boy would. We bring aboslutely nothing other than low-quality memes, no financial value, no promises of mastiff gains, no mind-beagle-ing technology , just doggo memes.

Službena web stranica:
https://hosky.io/
Bijela knjiga:
https://hosky.io/assets/Brown-Paw-per-v0.69-Revision-420.pdf
Istraživač blokova:
https://cardanoscan.io/token/f03c3a145fc45a873d999e0ef0b594d681a2238e

Hosky Token (HOSKY) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Hosky Token (HOSKY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 13.32M
Ukupna količina:
$ 1,000.00T
Količina u optjecaju:
$ 228.00T
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 58.42M
Povijesni maksimum:
$ 0.000000550002
Povijesni minimum:
$ 0.000000004215354442
Trenutna cijena:
$ 0.00000005842
Hosky Token (HOSKY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Hosky Token (HOSKY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj HOSKY tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja HOSKY tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku HOSKY tokena, istražite HOSKY cijenu tokena uživo!

Kako kupiti HOSKY

Jeste li zainteresirani za dodavanje Hosky Token (HOSKY) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje HOSKY, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Hosky Token (HOSKY) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena HOSKY pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

HOSKY Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide HOSKY? Naša HOSKY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.