Hosky Token (HOSKY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Hosky Token (HOSKY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Hosky Token (HOSKY) Informacije Hosky Token ($HOSKY) was created due to the lack of low-quality meme tokens on the Cardano Ecosystem. We saw that such a great need existed and are here to fill that gaping hole as any good boy would. We bring aboslutely nothing other than low-quality memes, no financial value, no promises of mastiff gains, no mind-beagle-ing technology , just doggo memes. Službena web stranica: https://hosky.io/ Bijela knjiga: https://hosky.io/assets/Brown-Paw-per-v0.69-Revision-420.pdf Istraživač blokova: https://cardanoscan.io/token/f03c3a145fc45a873d999e0ef0b594d681a2238e Kupi HOSKY odmah!

Hosky Token (HOSKY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Hosky Token (HOSKY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 13.32M $ 13.32M $ 13.32M Ukupna količina: $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T Količina u optjecaju: $ 228.00T $ 228.00T $ 228.00T FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 58.42M $ 58.42M $ 58.42M Povijesni maksimum: $ 0.000000550002 $ 0.000000550002 $ 0.000000550002 Povijesni minimum: $ 0.000000004215354442 $ 0.000000004215354442 $ 0.000000004215354442 Trenutna cijena: $ 0.00000005842 $ 0.00000005842 $ 0.00000005842 Saznajte više o cijeni Hosky Token (HOSKY)

Hosky Token (HOSKY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Hosky Token (HOSKY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HOSKY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HOSKY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku HOSKY tokena, istražite HOSKY cijenu tokena uživo!

Kako kupiti HOSKY Jeste li zainteresirani za dodavanje Hosky Token (HOSKY) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje HOSKY, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati HOSKY na MEXC-u odmah!

Hosky Token (HOSKY) Povijest cijena Analiza povijesti cijena HOSKY pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite HOSKY povijest cijena odmah!

HOSKY Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide HOSKY? Naša HOSKY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte HOSKY predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!