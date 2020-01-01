Tron Bull (BULL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Tron Bull (BULL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Tron Bull (BULL) Informacije Tron Bull is revolutionizing the meme space with its unstoppable bullish energy. Join the charge and ride the wave of the future in crypto! Službena web stranica: https://www.tronbullcoin.com/ Istraživač blokova: https://tronscan.org/#/token20/TAt4ufXFaHZAEV44ev7onThjTnF61SEaEM Kupi BULL odmah!

Tron Bull (BULL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Tron Bull (BULL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.98M $ 1.98M $ 1.98M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 950.28M $ 950.28M $ 950.28M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.08M $ 2.08M $ 2.08M Povijesni maksimum: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Povijesni minimum: $ 0.002222843596687406 $ 0.002222843596687406 $ 0.002222843596687406 Trenutna cijena: $ 0.00208 $ 0.00208 $ 0.00208 Saznajte više o cijeni Tron Bull (BULL)

Tron Bull (BULL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Tron Bull (BULL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BULL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BULL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BULL tokena, istražite BULL cijenu tokena uživo!

Kako kupiti BULL Jeste li zainteresirani za dodavanje Tron Bull (BULL) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje BULL, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati BULL na MEXC-u odmah!

Tron Bull (BULL) Povijest cijena Analiza povijesti cijena BULL pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite BULL povijest cijena odmah!

BULL Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BULL? Naša BULL stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BULL predviđanje cijene tokena odmah!

