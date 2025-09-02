Više o HOSKY

Hosky Token Logotip

Hosky Token Cijena(HOSKY)

1 HOSKY u USD cijena uživo:

$0.00000005806
-3.14%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Hosky Token (HOSKY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:49:03 (UTC+8)

Hosky Token (HOSKY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.000000058051
24-satna najniža cijena
$ 0.000000065611
24-satna najviša cijena

$ 0.000000058051
$ 0.000000065611
$ 0.000000469432894668
$ 0.000000004215354442
-2.63%

-3.13%

-20.68%

-20.68%

Hosky Token (HOSKY) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00000005806. Tijekom protekla 24 sata, HOSKYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.000000058051 i najviše cijene $ 0.000000065611, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HOSKY je $ 0.000000469432894668, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000000004215354442.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HOSKY se promijenio za -2.63% u posljednjih sat vremena, -3.13% u posljednjih 24 sata i -20.68% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hosky Token (HOSKY)

No.1004

$ 13.24M
$ 2.17K
$ 58.06M
228.00T
1,000,000,000,000,001
1,000,000,000,000,001
22.79%

ADA

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hosky Token je $ 13.24M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 2.17K. Količina u optjecaju HOSKY je 228.00T, s ukupnom količinom od 1000000000000001. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 58.06M.

Hosky Token (HOSKY) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Hosky Token za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00000000188218-3.13%
30 dana$ -0.000000005211-8.24%
60 dana$ +0.000000019707+51.38%
90 dana$ +0.000000009503+19.57%
Hosky Token promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u HOSKY od $ -0.00000000188218 (-3.13%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Hosky Token 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000000005211 (-8.24%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Hosky Token 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u HOSKY od $ +0.000000019707 (+51.38%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Hosky Token 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.000000009503 (+19.57%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Hosky Token (HOSKY)?

Pogledajte Hosky Token stranicu Povijest cijena sada.

Što je Hosky Token (HOSKY)

Hosky Token ($HOSKY) was created due to the lack of low-quality meme tokens on the Cardano Ecosystem. We saw that such a great need existed and are here to fill that gaping hole as any good boy would. We bring aboslutely nothing other than low-quality memes, no financial value, no promises of mastiff gains, no mind-beagle-ing technology , just doggo memes.

Hosky Token dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Hosky Token ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti HOSKY dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Hosky Token na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Hosky Token učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Hosky Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Hosky Token (HOSKY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Hosky Token (HOSKY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Hosky Token.

Provjerite Hosky Token predviđanje cijene sada!

Hosky Token (HOSKY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Hosky Token (HOSKY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HOSKY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Hosky Token (HOSKY)

Tražiš kako kupiti Hosky Token? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Hosky Token na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

HOSKY u lokalnim valutama

Hosky Token Resurs

Za dublje razumijevanje Hosky Token, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Hosky Token web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Hosky Token

Koliko Hosky Token (HOSKY) vrijedi danas?
Cijena HOSKY uživo u USD je 0.00000005806 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena HOSKY u USD?
Trenutačna cijena HOSKY u USD je $ 0.00000005806. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Hosky Token?
Tržišna kapitalizacija za HOSKY je $ 13.24M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za HOSKY?
Količina u optjecaju za HOSKY je 228.00T USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HOSKY?
HOSKY je postigao ATH cijenu od 0.000000469432894668 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HOSKY?
HOSKY je vidio ATL cijenu od 0.000000004215354442 USD.
Koliki je obujam trgovanja za HOSKY?
24-satni obujam trgovanja za HOSKY je $ 2.17K USD.
Hoće li HOSKY još narasti ove godine?
HOSKY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HOSKY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

HOSKYUSDT
$0.00000005806
