Hedera Guild Game Logotip

Hedera Guild Game Cijena(HGG)

Grafikon aktualnih cijena Hedera Guild Game (HGG)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:56:52 (UTC+8)

Hedera Guild Game (HGG) Informacije o cijeni (USD)

Hedera Guild Game (HGG) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.000519. Tijekom protekla 24 sata, HGGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.000513 i najviše cijene $ 0.00062, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HGG je $ 0.1749373438815988, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000446934275019267.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HGG se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +0.58% u posljednjih 24 sata i +1.16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hedera Guild Game (HGG)

HBAR

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hedera Guild Game je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 95.39K. Količina u optjecaju HGG je 0.00, s ukupnom količinom od 2000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.04M.

Hedera Guild Game (HGG) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Hedera Guild Game za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00000299+0.58%
30 dana$ -0.000118-18.53%
60 dana$ -0.000945-64.55%
90 dana$ -0.000586-53.04%
Hedera Guild Game promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u HGG od $ +0.00000299 (+0.58%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Hedera Guild Game 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000118 (-18.53%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Hedera Guild Game 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u HGG od $ -0.000945 (-64.55%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Hedera Guild Game 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000586 (-53.04%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Hedera Guild Game (HGG)?

Pogledajte Hedera Guild Game stranicu Povijest cijena sada.

Što je Hedera Guild Game (HGG)

Hedera Guild Game Token is Hedera-based reward-type token commonly used in an ecosystem where blockchain-based NFT mobile games and metaverses are organically connected that are developed and supplied by Hedera Guild Game.

Hedera Guild Game dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Hedera Guild Game ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti HGG dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Hedera Guild Game na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Hedera Guild Game učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Hedera Guild Game Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Hedera Guild Game (HGG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Hedera Guild Game (HGG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Hedera Guild Game.

Provjerite Hedera Guild Game predviđanje cijene sada!

Hedera Guild Game (HGG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Hedera Guild Game (HGG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HGG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Hedera Guild Game (HGG)

Tražiš kako kupiti Hedera Guild Game? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Hedera Guild Game na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

HGG u lokalnim valutama

1 Hedera Guild Game(HGG) u VND
13.657485
1 Hedera Guild Game(HGG) u AUD
A$0.00078888
1 Hedera Guild Game(HGG) u GBP
0.00037887
1 Hedera Guild Game(HGG) u EUR
0.00044115
1 Hedera Guild Game(HGG) u USD
$0.000519
1 Hedera Guild Game(HGG) u MYR
RM0.00219018
1 Hedera Guild Game(HGG) u TRY
0.02135685
1 Hedera Guild Game(HGG) u JPY
¥0.076293
1 Hedera Guild Game(HGG) u ARS
ARS$0.71487579
1 Hedera Guild Game(HGG) u RUB
0.04181583
1 Hedera Guild Game(HGG) u INR
0.0457239
1 Hedera Guild Game(HGG) u IDR
Rp8.50819536
1 Hedera Guild Game(HGG) u KRW
0.72283725
1 Hedera Guild Game(HGG) u PHP
0.02971275
1 Hedera Guild Game(HGG) u EGP
￡E.0.02519226
1 Hedera Guild Game(HGG) u BRL
R$0.00282336
1 Hedera Guild Game(HGG) u CAD
C$0.00071103
1 Hedera Guild Game(HGG) u BDT
0.06318825
1 Hedera Guild Game(HGG) u NGN
0.79479141
1 Hedera Guild Game(HGG) u COP
$2.08433514
1 Hedera Guild Game(HGG) u ZAR
R.0.00912921
1 Hedera Guild Game(HGG) u UAH
0.02151255
1 Hedera Guild Game(HGG) u VES
Bs0.075774
1 Hedera Guild Game(HGG) u CLP
$0.502392
1 Hedera Guild Game(HGG) u PKR
Rs0.14731296
1 Hedera Guild Game(HGG) u KZT
0.27993303
1 Hedera Guild Game(HGG) u THB
฿0.01675851
1 Hedera Guild Game(HGG) u TWD
NT$0.01590216
1 Hedera Guild Game(HGG) u AED
د.إ0.00190473
1 Hedera Guild Game(HGG) u CHF
Fr0.0004152
1 Hedera Guild Game(HGG) u HKD
HK$0.00404301
1 Hedera Guild Game(HGG) u AMD
֏0.19854345
1 Hedera Guild Game(HGG) u MAD
.د.م0.004671
1 Hedera Guild Game(HGG) u MXN
$0.00967935
1 Hedera Guild Game(HGG) u SAR
ريال0.00194625
1 Hedera Guild Game(HGG) u PLN
0.00188916
1 Hedera Guild Game(HGG) u RON
лв0.00224727
1 Hedera Guild Game(HGG) u SEK
kr0.0048786
1 Hedera Guild Game(HGG) u BGN
лв0.00086673
1 Hedera Guild Game(HGG) u HUF
Ft0.17533377
1 Hedera Guild Game(HGG) u CZK
0.01083153
1 Hedera Guild Game(HGG) u KWD
د.ك0.000158295
1 Hedera Guild Game(HGG) u ILS
0.00173865
1 Hedera Guild Game(HGG) u AOA
Kz0.47310483
1 Hedera Guild Game(HGG) u BHD
.د.ب0.000195663
1 Hedera Guild Game(HGG) u BMD
$0.000519
1 Hedera Guild Game(HGG) u DKK
kr0.00330603
1 Hedera Guild Game(HGG) u HNL
L0.01360299
1 Hedera Guild Game(HGG) u MUR
0.0237702
1 Hedera Guild Game(HGG) u NAD
$0.0091344
1 Hedera Guild Game(HGG) u NOK
kr0.00518481
1 Hedera Guild Game(HGG) u NZD
$0.00087711
1 Hedera Guild Game(HGG) u PAB
B/.0.000519
1 Hedera Guild Game(HGG) u PGK
K0.00219537
1 Hedera Guild Game(HGG) u QAR
ر.ق0.00189435
1 Hedera Guild Game(HGG) u RSD
дин.0.05197266

Hedera Guild Game Resurs

Za dublje razumijevanje Hedera Guild Game, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Hedera Guild Game web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Hedera Guild Game

Koliko Hedera Guild Game (HGG) vrijedi danas?
Cijena HGG uživo u USD je 0.000519 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena HGG u USD?
Trenutačna cijena HGG u USD je $ 0.000519. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Hedera Guild Game?
Tržišna kapitalizacija za HGG je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za HGG?
Količina u optjecaju za HGG je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HGG?
HGG je postigao ATH cijenu od 0.1749373438815988 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HGG?
HGG je vidio ATL cijenu od 0.000446934275019267 USD.
Koliki je obujam trgovanja za HGG?
24-satni obujam trgovanja za HGG je $ 95.39K USD.
Hoće li HGG još narasti ove godine?
HGG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HGG predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:56:52 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

