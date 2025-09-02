Što je Hedera Guild Game (HGG)

Hedera Guild Game Token is Hedera-based reward-type token commonly used in an ecosystem where blockchain-based NFT mobile games and metaverses are organically connected that are developed and supplied by Hedera Guild Game.

Hedera Guild Game (HGG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Hedera Guild Game (HGG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HGG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Hedera Guild Game Resurs

Za dublje razumijevanje Hedera Guild Game, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Hedera Guild Game Koliko Hedera Guild Game (HGG) vrijedi danas? Cijena HGG uživo u USD je 0.000519 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena HGG u USD? $ 0.000519 . Provjerite Trenutačna cijena HGG u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Hedera Guild Game? Tržišna kapitalizacija za HGG je $ 0.00 USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za HGG? Količina u optjecaju za HGG je 0.00 USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HGG? HGG je postigao ATH cijenu od 0.1749373438815988 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HGG? HGG je vidio ATL cijenu od 0.000446934275019267 USD . Koliki je obujam trgovanja za HGG? 24-satni obujam trgovanja za HGG je $ 95.39K USD . Hoće li HGG još narasti ove godine? HGG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HGG predviđanje cijene za detaljniju analizu.

