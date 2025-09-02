Što je Axie Infinity (AXS)

Axie Infinity is a blockchain-based trading and battling game that is partially owned and operated by its players. AXS is the unique governance token of Axie Infinity, which is used to participate in key governance votes. It will give holders a say in how funds in the Axie Community Treasury are spent. Axie Infinity Shards (AXS) are the glue that binds all Axie community members together. AXS holders will be able to claim rewards if they stake their tokens, play the game, and participate in key governance votes. Players will also be able to earn $ AXS when they play various games within the Axie Infinity Universe and through user-generated content initiatives.

Axie Infinity (AXS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Axie Infinity (AXS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AXS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Axie Infinity Koliko Axie Infinity (AXS) vrijedi danas? Cijena AXS uživo u USD je 2.308 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena AXS u USD? $ 2.308 . Provjerite Trenutačna cijena AXS u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Axie Infinity? Tržišna kapitalizacija za AXS je $ 384.62M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za AXS? Količina u optjecaju za AXS je 166.65M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AXS? AXS je postigao ATH cijenu od 165.36907993744018 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AXS? AXS je vidio ATL cijenu od 0.12343134 USD . Koliki je obujam trgovanja za AXS? 24-satni obujam trgovanja za AXS je $ 2.90M USD . Hoće li AXS još narasti ove godine? AXS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AXS predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Axie Infinity (AXS) Važna ažuriranja industrije

