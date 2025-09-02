Axie Infinity (AXS) cijena u stvarnom vremenu je $ 2.308. Tijekom protekla 24 sata, AXStrgovalo je između najniže cijene $ 2.292 i najviše cijene $ 2.48, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AXS je $ 165.36907993744018, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.12343134.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AXS se promijenio za -0.57% u posljednjih sat vremena, -2.69% u posljednjih 24 sata i +3.87% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Axie Infinity (AXS)
No.132
$ 384.62M
$ 2.90M
$ 623.16M
166.65M
270,000,000
0.01%
2021-03-30 00:00:00
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija Axie Infinity je $ 384.62M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 2.90M. Količina u optjecaju AXS je 166.65M, s ukupnom količinom od 270000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 623.16M.
Axie Infinity (AXS) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Axie Infinity za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.06386
-2.69%
30 dana
$ +0.116
+5.29%
60 dana
$ +0.027
+1.18%
90 dana
$ -0.288
-11.10%
Axie Infinity promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u AXS od $ -0.06386 (-2.69%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Axie Infinity 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.116 (+5.29%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Axie Infinity 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u AXS od $ +0.027 (+1.18%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Axie Infinity 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.288 (-11.10%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Axie Infinity (AXS)?
Axie Infinity is a blockchain-based trading and battling game that is partially owned and operated by its players. AXS is the unique governance token of Axie Infinity, which is used to participate in key governance votes. It will give holders a say in how funds in the Axie Community Treasury are spent. Axie Infinity Shards (AXS) are the glue that binds all Axie community members together. AXS holders will be able to claim rewards if they stake their tokens, play the game, and participate in key governance votes. Players will also be able to earn $ AXS when they play various games within the Axie Infinity Universe and through user-generated content initiatives.
Axie Infinity dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Axie Infinity ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti AXS dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Axie Infinity na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Axie Infinity učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Axie Infinity Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Axie Infinity (AXS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Axie Infinity (AXS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Axie Infinity.
Razumijevanje tokenomike Axie Infinity (AXS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AXS opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Axie Infinity (AXS)
Tražiš kako kupiti Axie Infinity? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Axie Infinity na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.