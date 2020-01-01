Humans.ai (HEART) Tokenomika

Humans.ai (HEART) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Humans.ai (HEART), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Humans.ai (HEART) Informacije

Humans is AI with a heart Introducing the first framework for ethical AI and blockchain. Humans.ai is creating an all-in-one platform for AI-based creation and governance at scale, beginning an initial focus on synthetic media. Through its creative studio and token-based ownership and accountability system, Humans.ai is designed to ensure contributions are fairly rewarded and that every AI is kept honest over the long term.

Službena web stranica:
https://humans.ai
Bijela knjiga:
http://humans.ai/litepaper
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/

Humans.ai (HEART) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Humans.ai (HEART), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 44.66M
$ 44.66M$ 44.66M
Ukupna količina:
$ 7.80B
$ 7.80B$ 7.80B
Količina u optjecaju:
$ 7.80B
$ 7.80B$ 7.80B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 44.66M
$ 44.66M$ 44.66M
Povijesni maksimum:
$ 0.1815
$ 0.1815$ 0.1815
Povijesni minimum:
$ 0.003675394095500101
$ 0.003675394095500101$ 0.003675394095500101
Trenutna cijena:
$ 0.005726
$ 0.005726$ 0.005726

Humans.ai (HEART) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Humans.ai (HEART) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj HEART tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja HEART tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku HEART tokena, istražite HEART cijenu tokena uživo!

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.