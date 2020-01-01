Humans.ai (HEART) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Humans.ai (HEART), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Humans.ai (HEART) Informacije Humans is AI with a heart Introducing the first framework for ethical AI and blockchain. Humans.ai is creating an all-in-one platform for AI-based creation and governance at scale, beginning an initial focus on synthetic media. Through its creative studio and token-based ownership and accountability system, Humans.ai is designed to ensure contributions are fairly rewarded and that every AI is kept honest over the long term. Službena web stranica: https://humans.ai Bijela knjiga: http://humans.ai/litepaper Istraživač blokova: https://etherscan.io/ Kupi HEART odmah!

Humans.ai (HEART) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Humans.ai (HEART), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 44.66M $ 44.66M $ 44.66M Ukupna količina: $ 7.80B $ 7.80B $ 7.80B Količina u optjecaju: $ 7.80B $ 7.80B $ 7.80B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 44.66M $ 44.66M $ 44.66M Povijesni maksimum: $ 0.1815 $ 0.1815 $ 0.1815 Povijesni minimum: $ 0.003675394095500101 $ 0.003675394095500101 $ 0.003675394095500101 Trenutna cijena: $ 0.005726 $ 0.005726 $ 0.005726 Saznajte više o cijeni Humans.ai (HEART)

Humans.ai (HEART) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Humans.ai (HEART) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HEART tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HEART tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku HEART tokena, istražite HEART cijenu tokena uživo!

Kako kupiti HEART Jeste li zainteresirani za dodavanje Humans.ai (HEART) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje HEART, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati HEART na MEXC-u odmah!

Humans.ai (HEART) Povijest cijena Analiza povijesti cijena HEART pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite HEART povijest cijena odmah!

HEART Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide HEART? Naša HEART stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte HEART predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!