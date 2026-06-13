HAHA Cijena danas

Trenutačna cijena HAHA (HAHA) danas je $ 0.00000156, s promjenom od 5.50% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije HAHA u USD je $ 0.00000156 po HAHA.

HAHA trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 156,477, s količinom u optjecaju od 100.00B HAHA. Tijekom posljednja 24 sata, HAHA trgovao je između $ 0.00000144 (niska) i $ 0.00000157 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00017468, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000131.

U kratkoročnim performansama, HAHA se kretao -0.03% u posljednjem satu i +9.14% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 785.06.

Informacije o tržištu HAHA (HAHA)

Tržišna kapitalizacija $ 156.48K$ 156.48K $ 156.48K Obujam (24 sata) $ 785.06$ 785.06 $ 785.06 Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 156.48K$ 156.48K $ 156.48K Količina u optjecaju 100.00B 100.00B 100.00B Ukupna količina 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Trenutačna tržišna kapitalizacija HAHA je $ 156.48K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 785.06. Količina u optjecaju HAHA je 100.00B, s ukupnom količinom od 99999999999.99998. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 156.48K.