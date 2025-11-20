Alphabet xStock Cijena danas

Trenutačna cijena Alphabet xStock (GOOGLX) danas je $ 299.5, s promjenom od 0.40% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije GOOGLX u USD je $ 299.5 po GOOGLX.

Alphabet xStock trenutačno je na #1221 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 6.77M, s količinom u optjecaju od 22.60K GOOGLX. Tijekom posljednja 24 sata, GOOGLX trgovao je između $ 285.26 (niska) i $ 314.81 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 303.7677013741987, dok je rekordna najniža cijena bila $ 169.44795144400413.

U kratkoročnim performansama, GOOGLX se kretao +0.25% u posljednjem satu i +4.61% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 61.45K.

Informacije o tržištu Alphabet xStock (GOOGLX)

Poredak No.1221 Tržišna kapitalizacija $ 6.77M$ 6.77M $ 6.77M Obujam (24 sata) $ 61.45K$ 61.45K $ 61.45K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 15.00M$ 15.00M $ 15.00M Količina u optjecaju 22.60K 22.60K 22.60K Maksimalna količina ---- -- Ukupna količina 50,099.17231982 50,099.17231982 50,099.17231982 Javni blockchain SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Alphabet xStock je $ 6.77M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 61.45K. Količina u optjecaju GOOGLX je 22.60K, s ukupnom količinom od 50099.17231982. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.00M.