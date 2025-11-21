Alphabet xStock (GOOGLX) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Alphabet xStock (GOOGLX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-21 05:58:31 (UTC+8)
USD

Alphabet xStock (GOOGLX) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Alphabet xStock (GOOGLX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 6.55M
Ukupna količina:
$ 50.10K
Količina u optjecaju:
$ 22.60K
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 14.53M
Povijesni maksimum:
$ 314.81
Povijesni minimum:
$ 169.44795144400413
Trenutna cijena:
$ 289.95
Alphabet xStock (GOOGLX) Informacije

Alphabet xStock (GOOGLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. GOOGLx tracks the price of Alphabet Inc. Class A (the underlying). GOOGLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Alphabet Inc. Class A, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Službena web stranica:
https://assets.backed.fi/products/alphabet-xstock
Istraživač blokova:
https://solscan.io/token/XsCPL9dNWBMvFtTmwcCA5v3xWPSMEBCszbQdiLLq6aN

Alphabet xStock (GOOGLX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Alphabet xStock (GOOGLX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj GOOGLX tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja GOOGLX tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku GOOGLX tokena, istražite GOOGLX cijenu tokena uživo!

