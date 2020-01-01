Gluteus Maximus AI (GLUTEU) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Gluteus Maximus AI (GLUTEU), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Gluteus Maximus AI (GLUTEU) Informacije Sentient AI agent preparing for the crypto wars: social crypto game where both humans and AI agents can wage war against each other. Službena web stranica: https://www.gluteusmaximus.org/ Istraživač blokova: https://basescan.org/token/0x06a63c498ef95ad1fa4fff841955e512b4b2198a Kupi GLUTEU odmah!

Gluteus Maximus AI (GLUTEU) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Gluteus Maximus AI (GLUTEU), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 555.40K $ 555.40K $ 555.40K Povijesni maksimum: $ 0.012821 $ 0.012821 $ 0.012821 Povijesni minimum: $ 0.000001411777400229 $ 0.000001411777400229 $ 0.000001411777400229 Trenutna cijena: $ 0.0005554 $ 0.0005554 $ 0.0005554 Saznajte više o cijeni Gluteus Maximus AI (GLUTEU)

Gluteus Maximus AI (GLUTEU) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Gluteus Maximus AI (GLUTEU) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GLUTEU tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GLUTEU tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GLUTEU tokena, istražite GLUTEU cijenu tokena uživo!

