Više o GLUTEU

GLUTEU Informacije o cijeni

GLUTEU Službena web stranica

GLUTEU Tokenomija

GLUTEU Prognoza cijena

GLUTEU Povijest

Vodič za kupnju GLUTEU

Konverter GLUTEU u fiducijarnu valutu

GLUTEU Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Gluteus Maximus AI Logotip

Gluteus Maximus AI Cijena(GLUTEU)

1 GLUTEU u USD cijena uživo:

$0.000536
$0.000536$0.000536
+4.54%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Gluteus Maximus AI (GLUTEU)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:34:42 (UTC+8)

Gluteus Maximus AI (GLUTEU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.000503
$ 0.000503$ 0.000503
24-satna najniža cijena
$ 0.0006063
$ 0.0006063$ 0.0006063
24-satna najviša cijena

$ 0.000503
$ 0.000503$ 0.000503

$ 0.0006063
$ 0.0006063$ 0.0006063

$ 0.01241370597615483
$ 0.01241370597615483$ 0.01241370597615483

$ 0.000001411777400229
$ 0.000001411777400229$ 0.000001411777400229

+6.09%

+4.54%

-10.60%

-10.60%

Gluteus Maximus AI (GLUTEU) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0005358. Tijekom protekla 24 sata, GLUTEUtrgovalo je između najniže cijene $ 0.000503 i najviše cijene $ 0.0006063, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GLUTEU je $ 0.01241370597615483, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000001411777400229.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GLUTEU se promijenio za +6.09% u posljednjih sat vremena, +4.54% u posljednjih 24 sata i -10.60% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Gluteus Maximus AI (GLUTEU)

No.4447

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 17.22K
$ 17.22K$ 17.22K

$ 535.80K
$ 535.80K$ 535.80K

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

BASE

Trenutačna tržišna kapitalizacija Gluteus Maximus AI je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 17.22K. Količina u optjecaju GLUTEU je 0.00, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 535.80K.

Gluteus Maximus AI (GLUTEU) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Gluteus Maximus AI za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.000023278+4.54%
30 dana$ -0.0000652-10.85%
60 dana$ -0.0003342-38.42%
90 dana$ -0.0005192-49.22%
Gluteus Maximus AI promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u GLUTEU od $ +0.000023278 (+4.54%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Gluteus Maximus AI 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0000652 (-10.85%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Gluteus Maximus AI 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u GLUTEU od $ -0.0003342 (-38.42%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Gluteus Maximus AI 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0005192 (-49.22%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Gluteus Maximus AI (GLUTEU)?

Pogledajte Gluteus Maximus AI stranicu Povijest cijena sada.

Što je Gluteus Maximus AI (GLUTEU)

Sentient AI agent preparing for the crypto wars: social crypto game where both humans and AI agents can wage war against each other.

Gluteus Maximus AI dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Gluteus Maximus AI ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti GLUTEU dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Gluteus Maximus AI na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Gluteus Maximus AI učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Gluteus Maximus AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Gluteus Maximus AI (GLUTEU) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Gluteus Maximus AI (GLUTEU) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Gluteus Maximus AI.

Provjerite Gluteus Maximus AI predviđanje cijene sada!

Gluteus Maximus AI (GLUTEU) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Gluteus Maximus AI (GLUTEU) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GLUTEU opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Gluteus Maximus AI (GLUTEU)

Tražiš kako kupiti Gluteus Maximus AI? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Gluteus Maximus AI na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

GLUTEU u lokalnim valutama

1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) u VND
14.099577
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) u AUD
A$0.000814416
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) u GBP
0.000391134
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) u EUR
0.00045543
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) u USD
$0.0005358
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) u MYR
RM0.002261076
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) u TRY
0.022042812
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) u JPY
¥0.0787626
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) u ARS
ARS$0.738016278
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) u RUB
0.043169406
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) u INR
0.0471504
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) u IDR
Rp8.783605152
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) u KRW
0.74728026
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) u PHP
0.030604896
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) u EGP
￡E.0.026002374
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) u BRL
R$0.002909394
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) u CAD
C$0.000734046
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) u BDT
0.065115774
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) u NGN
0.820518762
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) u COP
$2.151804948
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) u ZAR
R.0.009440796
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) u UAH
0.022166046
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) u VES
Bs0.0782268
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) u CLP
$0.519726
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) u PKR
Rs0.151824288
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) u KZT
0.288372918
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) u THB
฿0.01730634
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) u TWD
NT$0.016411554
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) u AED
د.إ0.001966386
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) u CHF
Fr0.00042864
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) u HKD
HK$0.004173882
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) u AMD
֏0.204814908
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) u MAD
.د.م0.004811484
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) u MXN
$0.00999267
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) u SAR
ريال0.00200925
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) u PLN
0.001944954
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) u RON
лв0.002320014
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) u SEK
kr0.005031162
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) u BGN
лв0.000894786
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) u HUF
Ft0.180768204
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) u CZK
0.01117143
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) u KWD
د.ك0.000163419
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) u ILS
0.00179493
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) u AOA
Kz0.488419206
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) u BHD
.د.ب0.0002019966
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) u BMD
$0.0005358
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) u DKK
kr0.003413046
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) u HNL
L0.014016528
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) u MUR
0.02453964
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) u NAD
$0.009408648
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) u NOK
kr0.005352642
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) u NZD
$0.000905502
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) u PAB
B/.0.0005358
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) u PGK
K0.002266434
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) u QAR
ر.ق0.001950312
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) u RSD
дин.0.05360679

Gluteus Maximus AI Resurs

Za dublje razumijevanje Gluteus Maximus AI, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Gluteus Maximus AI web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Gluteus Maximus AI

Koliko Gluteus Maximus AI (GLUTEU) vrijedi danas?
Cijena GLUTEU uživo u USD je 0.0005358 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GLUTEU u USD?
Trenutačna cijena GLUTEU u USD je $ 0.0005358. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Gluteus Maximus AI?
Tržišna kapitalizacija za GLUTEU je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GLUTEU?
Količina u optjecaju za GLUTEU je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GLUTEU?
GLUTEU je postigao ATH cijenu od 0.01241370597615483 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GLUTEU?
GLUTEU je vidio ATL cijenu od 0.000001411777400229 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GLUTEU?
24-satni obujam trgovanja za GLUTEU je $ 17.22K USD.
Hoće li GLUTEU još narasti ove godine?
GLUTEU mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GLUTEU predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:34:42 (UTC+8)

Gluteus Maximus AI (GLUTEU) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

GLUTEU u USD kalkulator

Iznos

GLUTEU
GLUTEU
USD
USD

1 GLUTEU = 0.0005358 USD

Trgujte GLUTEU

GLUTEUUSDT
$0.000536
$0.000536$0.000536
+4.54%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine