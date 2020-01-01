GCB TOKEN (GCB) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u GCB TOKEN (GCB), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
GCB TOKEN (GCB) Informacije

GCB token is a utility token designed for the future, enabling secure, fast, and convenient financial transactions globally.

Službena web stranica:
https://www.gcbex.com
Bijela knjiga:
https://gcbtoken.io/download/white-paper
Istraživač blokova:
https://bscscan.com/token/0x84f70be4DEb029d5f8AACBeAcC74c4dC10737342

GCB TOKEN (GCB) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za GCB TOKEN (GCB), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 48.09M
Ukupna količina:
$ 1.20B
Količina u optjecaju:
$ 1.20B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 100.02M
Povijesni maksimum:
$ 0.3476
Povijesni minimum:
$ 0.025015739570114492
Trenutna cijena:
$ 0.04001
GCB TOKEN (GCB) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike GCB TOKEN (GCB) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj GCB tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja GCB tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku GCB tokena, istražite GCB cijenu tokena uživo!

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.