GCB TOKEN Logotip

GCB TOKEN Cijena(GCB)

1 GCB u USD cijena uživo:

$0.04004
$0.04004$0.04004
+0.20%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena GCB TOKEN (GCB)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:53:26 (UTC+8)

GCB TOKEN (GCB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.03949
$ 0.03949$ 0.03949
24-satna najniža cijena
$ 0.04011
$ 0.04011$ 0.04011
24-satna najviša cijena

$ 0.03949
$ 0.03949$ 0.03949

$ 0.04011
$ 0.04011$ 0.04011

$ 0.3413586978426147
$ 0.3413586978426147$ 0.3413586978426147

$ 0.025015739570114492
$ 0.025015739570114492$ 0.025015739570114492

-0.13%

+0.20%

-3.71%

-3.71%

GCB TOKEN (GCB) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.04005. Tijekom protekla 24 sata, GCBtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03949 i najviše cijene $ 0.04011, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GCB je $ 0.3413586978426147, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.025015739570114492.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GCB se promijenio za -0.13% u posljednjih sat vremena, +0.20% u posljednjih 24 sata i -3.71% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GCB TOKEN (GCB)

No.583

$ 48.13M
$ 48.13M$ 48.13M

$ 79.33K
$ 79.33K$ 79.33K

$ 100.13M
$ 100.13M$ 100.13M

1.20B
1.20B 1.20B

2,500,000,000
2,500,000,000 2,500,000,000

1,201,844,746.3740873
1,201,844,746.3740873 1,201,844,746.3740873

48.07%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija GCB TOKEN je $ 48.13M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 79.33K. Količina u optjecaju GCB je 1.20B, s ukupnom količinom od 1201844746.3740873. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 100.13M.

GCB TOKEN (GCB) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena GCB TOKEN za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0000799+0.20%
30 dana$ -0.01097-21.51%
60 dana$ -0.01329-24.92%
90 dana$ -0.02057-33.94%
GCB TOKEN promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u GCB od $ +0.0000799 (+0.20%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

GCB TOKEN 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.01097 (-21.51%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

GCB TOKEN 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u GCB od $ -0.01329 (-24.92%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

GCB TOKEN 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.02057 (-33.94%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Što je GCB TOKEN (GCB)

GCB token is a utility token designed for the future, enabling secure, fast, and convenient financial transactions globally.

GCB TOKEN dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje GCB TOKEN ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti GCB dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o GCB TOKEN na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje GCB TOKEN učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

GCB TOKEN Predviđanje cijene (USD)

Koliko će GCB TOKEN (GCB) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših GCB TOKEN (GCB) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za GCB TOKEN.

Provjerite GCB TOKEN predviđanje cijene sada!

GCB TOKEN (GCB) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike GCB TOKEN (GCB) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GCB opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti GCB TOKEN (GCB)

Tražiš kako kupiti GCB TOKEN? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti GCB TOKEN na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

GCB u lokalnim valutama

1 GCB TOKEN(GCB) u VND
1,053.91575
1 GCB TOKEN(GCB) u AUD
A$0.060876
1 GCB TOKEN(GCB) u GBP
0.0292365
1 GCB TOKEN(GCB) u EUR
0.0340425
1 GCB TOKEN(GCB) u USD
$0.04005
1 GCB TOKEN(GCB) u MYR
RM0.169011
1 GCB TOKEN(GCB) u TRY
1.6480575
1 GCB TOKEN(GCB) u JPY
¥5.88735
1 GCB TOKEN(GCB) u ARS
ARS$55.1652705
1 GCB TOKEN(GCB) u RUB
3.2268285
1 GCB TOKEN(GCB) u INR
3.528405
1 GCB TOKEN(GCB) u IDR
Rp656.557272
1 GCB TOKEN(GCB) u KRW
55.7796375
1 GCB TOKEN(GCB) u PHP
2.2928625
1 GCB TOKEN(GCB) u EGP
￡E.1.944027
1 GCB TOKEN(GCB) u BRL
R$0.217872
1 GCB TOKEN(GCB) u CAD
C$0.0548685
1 GCB TOKEN(GCB) u BDT
4.8760875
1 GCB TOKEN(GCB) u NGN
61.3321695
1 GCB TOKEN(GCB) u COP
$160.843203
1 GCB TOKEN(GCB) u ZAR
R.0.7044795
1 GCB TOKEN(GCB) u UAH
1.6600725
1 GCB TOKEN(GCB) u VES
Bs5.8473
1 GCB TOKEN(GCB) u CLP
$38.7684
1 GCB TOKEN(GCB) u PKR
Rs11.367792
1 GCB TOKEN(GCB) u KZT
21.6017685
1 GCB TOKEN(GCB) u THB
฿1.2932145
1 GCB TOKEN(GCB) u TWD
NT$1.227132
1 GCB TOKEN(GCB) u AED
د.إ0.1469835
1 GCB TOKEN(GCB) u CHF
Fr0.03204
1 GCB TOKEN(GCB) u HKD
HK$0.3119895
1 GCB TOKEN(GCB) u AMD
֏15.3211275
1 GCB TOKEN(GCB) u MAD
.د.م0.36045
1 GCB TOKEN(GCB) u MXN
$0.7469325
1 GCB TOKEN(GCB) u SAR
ريال0.1501875
1 GCB TOKEN(GCB) u PLN
0.145782
1 GCB TOKEN(GCB) u RON
лв0.1734165
1 GCB TOKEN(GCB) u SEK
kr0.37647
1 GCB TOKEN(GCB) u BGN
лв0.0668835
1 GCB TOKEN(GCB) u HUF
Ft13.5300915
1 GCB TOKEN(GCB) u CZK
0.8358435
1 GCB TOKEN(GCB) u KWD
د.ك0.01221525
1 GCB TOKEN(GCB) u ILS
0.1341675
1 GCB TOKEN(GCB) u AOA
Kz36.5083785
1 GCB TOKEN(GCB) u BHD
.د.ب0.01509885
1 GCB TOKEN(GCB) u BMD
$0.04005
1 GCB TOKEN(GCB) u DKK
kr0.2551185
1 GCB TOKEN(GCB) u HNL
L1.0497105
1 GCB TOKEN(GCB) u MUR
1.83429
1 GCB TOKEN(GCB) u NAD
$0.70488
1 GCB TOKEN(GCB) u NOK
kr0.4000995
1 GCB TOKEN(GCB) u NZD
$0.0676845
1 GCB TOKEN(GCB) u PAB
B/.0.04005
1 GCB TOKEN(GCB) u PGK
K0.1694115
1 GCB TOKEN(GCB) u QAR
ر.ق0.1461825
1 GCB TOKEN(GCB) u RSD
дин.4.010607

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o GCB TOKEN

Koliko GCB TOKEN (GCB) vrijedi danas?
Cijena GCB uživo u USD je 0.04005 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GCB u USD?
Trenutačna cijena GCB u USD je $ 0.04005. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija GCB TOKEN?
Tržišna kapitalizacija za GCB je $ 48.13M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GCB?
Količina u optjecaju za GCB je 1.20B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GCB?
GCB je postigao ATH cijenu od 0.3413586978426147 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GCB?
GCB je vidio ATL cijenu od 0.025015739570114492 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GCB?
24-satni obujam trgovanja za GCB je $ 79.33K USD.
Hoće li GCB još narasti ove godine?
GCB mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GCB predviđanje cijene za detaljniju analizu.
GCB TOKEN (GCB) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
