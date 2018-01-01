FREEdom Coin (FREEDOM) Tokenomika

FREEdom Coin (FREEDOM) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u FREEdom Coin (FREEDOM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
FREEdom Coin (FREEDOM) Informacije

FREEdom coin was launched in April 2018. It offers DeFi on BNBChain and real world crypto payment solutions for vending machines, shops & webshops.

Službena web stranica:
https://freedom-coin.com/
Istraživač blokova:
https://solscan.io/token/FrEeWJreTHUyPgdJ3DWrdRg6X8qogF5zG5qdxMCgXtTy

FREEdom Coin (FREEDOM) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za FREEdom Coin (FREEDOM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 387.12K
Ukupna količina:
$ 10.00T
Količina u optjecaju:
$ 9.94T
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 389.50K
Povijesni maksimum:
$ 0.00000057498
Povijesni minimum:
$ 0.000000030961028413
Trenutna cijena:
$ 0.00000003895
FREEdom Coin (FREEDOM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike FREEdom Coin (FREEDOM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj FREEDOM tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja FREEDOM tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku FREEDOM tokena, istražite FREEDOM cijenu tokena uživo!

Odricanje od odgovornosti

