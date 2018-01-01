FREEdom Coin (FREEDOM) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u FREEdom Coin (FREEDOM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

FREEdom Coin (FREEDOM) Informacije FREEdom coin was launched in April 2018. It offers DeFi on BNBChain and real world crypto payment solutions for vending machines, shops & webshops. Službena web stranica: https://freedom-coin.com/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/FrEeWJreTHUyPgdJ3DWrdRg6X8qogF5zG5qdxMCgXtTy Kupi FREEDOM odmah!

FREEdom Coin (FREEDOM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za FREEdom Coin (FREEDOM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 387.12K $ 387.12K $ 387.12K Ukupna količina: $ 10.00T $ 10.00T $ 10.00T Količina u optjecaju: $ 9.94T $ 9.94T $ 9.94T FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 389.50K $ 389.50K $ 389.50K Povijesni maksimum: $ 0.00000057498 $ 0.00000057498 $ 0.00000057498 Povijesni minimum: $ 0.000000030961028413 $ 0.000000030961028413 $ 0.000000030961028413 Trenutna cijena: $ 0.00000003895 $ 0.00000003895 $ 0.00000003895 Saznajte više o cijeni FREEdom Coin (FREEDOM)

FREEdom Coin (FREEDOM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike FREEdom Coin (FREEDOM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FREEDOM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FREEDOM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FREEDOM tokena, istražite FREEDOM cijenu tokena uživo!

Kako kupiti FREEDOM Jeste li zainteresirani za dodavanje FREEdom Coin (FREEDOM) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje FREEDOM, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati FREEDOM na MEXC-u odmah!

FREEdom Coin (FREEDOM) Povijest cijena Analiza povijesti cijena FREEDOM pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite FREEDOM povijest cijena odmah!

FREEDOM Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide FREEDOM? Naša FREEDOM stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte FREEDOM predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!