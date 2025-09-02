Više o FREEDOM

FREEdom Coin Logotip

FREEdom Coin Cijena(FREEDOM)

1 FREEDOM u USD cijena uživo:

$0.00000004157
$0.00000004157$0.00000004157
-0.26%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena FREEdom Coin (FREEDOM)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:41:53 (UTC+8)

FREEdom Coin (FREEDOM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00000004115
$ 0.00000004115$ 0.00000004115
24-satna najniža cijena
$ 0.00000004266
$ 0.00000004266$ 0.00000004266
24-satna najviša cijena

$ 0.00000004115
$ 0.00000004115$ 0.00000004115

$ 0.00000004266
$ 0.00000004266$ 0.00000004266

$ 0.0000360025722868
$ 0.0000360025722868$ 0.0000360025722868

$ 0.000000030961028413
$ 0.000000030961028413$ 0.000000030961028413

+0.80%

-0.26%

-0.08%

-0.08%

FREEdom Coin (FREEDOM) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00000004157. Tijekom protekla 24 sata, FREEDOMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00000004115 i najviše cijene $ 0.00000004266, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FREEDOM je $ 0.0000360025722868, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000000030961028413.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FREEDOM se promijenio za +0.80% u posljednjih sat vremena, -0.26% u posljednjih 24 sata i -0.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu FREEdom Coin (FREEDOM)

No.2462

$ 413.16K
$ 413.16K$ 413.16K

$ 112.47K
$ 112.47K$ 112.47K

$ 415.70K
$ 415.70K$ 415.70K

9.94T
9.94T 9.94T

10,000,000,000,000
10,000,000,000,000 10,000,000,000,000

10,000,000,000,000
10,000,000,000,000 10,000,000,000,000

99.39%

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija FREEdom Coin je $ 413.16K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 112.47K. Količina u optjecaju FREEDOM je 9.94T, s ukupnom količinom od 10000000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 415.70K.

FREEdom Coin (FREEDOM) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena FREEdom Coin za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0000000001084-0.26%
30 dana$ -0.00000001238-22.95%
60 dana$ +0.00000000548+15.18%
90 dana$ -0.00000001863-30.95%
FREEdom Coin promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u FREEDOM od $ -0.0000000001084 (-0.26%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

FREEdom Coin 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00000001238 (-22.95%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

FREEdom Coin 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u FREEDOM od $ +0.00000000548 (+15.18%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

FREEdom Coin 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00000001863 (-30.95%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena FREEdom Coin (FREEDOM)?

Pogledajte FREEdom Coin stranicu Povijest cijena sada.

Što je FREEdom Coin (FREEDOM)

FREEdom coin was launched in April 2018. It offers DeFi on BNBChain and real world crypto payment solutions for vending machines, shops & webshops.

FREEdom Coin dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje FREEdom Coin ulaganjima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti FREEDOM dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o FREEdom Coin na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje FREEdom Coin učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

FREEdom Coin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će FREEdom Coin (FREEDOM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših FREEdom Coin (FREEDOM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za FREEdom Coin.

Provjerite FREEdom Coin predviđanje cijene sada!

FREEdom Coin (FREEDOM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike FREEdom Coin (FREEDOM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FREEDOM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti FREEdom Coin (FREEDOM)

Tražiš kako kupiti FREEdom Coin? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti FREEdom Coin na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

FREEdom Coin Resurs

Za dublje razumijevanje FREEdom Coin, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena FREEdom Coin web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o FREEdom Coin

Koliko FREEdom Coin (FREEDOM) vrijedi danas?
Cijena FREEDOM uživo u USD je 0.00000004157 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FREEDOM u USD?
Trenutačna cijena FREEDOM u USD je $ 0.00000004157. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija FREEdom Coin?
Tržišna kapitalizacija za FREEDOM je $ 413.16K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FREEDOM?
Količina u optjecaju za FREEDOM je 9.94T USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FREEDOM?
FREEDOM je postigao ATH cijenu od 0.0000360025722868 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FREEDOM?
FREEDOM je vidio ATL cijenu od 0.000000030961028413 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FREEDOM?
24-satni obujam trgovanja za FREEDOM je $ 112.47K USD.
Hoće li FREEDOM još narasti ove godine?
FREEDOM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FREEDOM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:41:53 (UTC+8)

