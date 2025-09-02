Što je FREEdom Coin (FREEDOM)

FREEdom coin was launched in April 2018. It offers DeFi on BNBChain and real world crypto payment solutions for vending machines, shops & webshops.

FREEdom Coin (FREEDOM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike FREEdom Coin (FREEDOM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FREEDOM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti FREEdom Coin (FREEDOM)

Tražiš kako kupiti FREEdom Coin? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti FREEdom Coin na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

FREEDOM u lokalnim valutama

FREEdom Coin Resurs

Za dublje razumijevanje FREEdom Coin, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o FREEdom Coin Koliko FREEdom Coin (FREEDOM) vrijedi danas? Cijena FREEDOM uživo u USD je 0.00000004157 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena FREEDOM u USD? $ 0.00000004157 . Provjerite Trenutačna cijena FREEDOM u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija FREEdom Coin? Tržišna kapitalizacija za FREEDOM je $ 413.16K USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za FREEDOM? Količina u optjecaju za FREEDOM je 9.94T USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FREEDOM? FREEDOM je postigao ATH cijenu od 0.0000360025722868 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FREEDOM? FREEDOM je vidio ATL cijenu od 0.000000030961028413 USD . Koliki je obujam trgovanja za FREEDOM? 24-satni obujam trgovanja za FREEDOM je $ 112.47K USD . Hoće li FREEDOM još narasti ove godine? FREEDOM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FREEDOM predviđanje cijene za detaljniju analizu.

FREEdom Coin (FREEDOM) Važna ažuriranja industrije

