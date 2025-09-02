Više o FLUID

Instadapp Cijena(FLUID)

$5.9675
-1.31%1D
Grafikon aktualnih cijena Instadapp (FLUID)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:37:43 (UTC+8)

Instadapp (FLUID) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 5.8969
24-satna najniža cijena
$ 6.286
24-satna najviša cijena

$ 5.8969
$ 6.286
$ 29.357592471347616
$ 0
0.00%

-1.31%

+4.44%

+4.44%

Instadapp (FLUID) cijena u stvarnom vremenu je $ 5.9675. Tijekom protekla 24 sata, FLUIDtrgovalo je između najniže cijene $ 5.8969 i najviše cijene $ 6.286, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FLUID je $ 29.357592471347616, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FLUID se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -1.31% u posljednjih 24 sata i +4.44% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Instadapp (FLUID)

No.3493

$ 0.00
$ 28.69K
$ 596.75M
0.00
100,000,000
ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Instadapp je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 28.69K. Količina u optjecaju FLUID je 0.00, s ukupnom količinom od 100000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 596.75M.

Instadapp (FLUID) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Instadapp za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.079212-1.31%
30 dana$ +1.3753+29.94%
60 dana$ +1.9001+46.71%
90 dana$ +1.9364+48.03%
Instadapp promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u FLUID od $ -0.079212 (-1.31%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Instadapp 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +1.3753 (+29.94%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Instadapp 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u FLUID od $ +1.9001 (+46.71%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Instadapp 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +1.9364 (+48.03%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Instadapp (FLUID)?

Pogledajte Instadapp stranicu Povijest cijena sada.

Što je Instadapp (FLUID)

Instadapp platform is a full-feature platform for both users and developers to leverage the full potential of DeFi. The Instadapp protocol ('DSL') acts as the middleware that aggregates multiple DeFi protocols into one upgradable smart contract layer. This structure allows Instadapp to access the full potential of Decentralized Finance.

Instadapp dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Instadapp ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti FLUID dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Instadapp na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Instadapp učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Instadapp Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Instadapp (FLUID) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Instadapp (FLUID) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Instadapp.

Provjerite Instadapp predviđanje cijene sada!

Instadapp (FLUID) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Instadapp (FLUID) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FLUID opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Instadapp (FLUID)

Tražiš kako kupiti Instadapp? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Instadapp na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

FLUID u lokalnim valutama

1 Instadapp(FLUID) u VND
157,034.7625
1 Instadapp(FLUID) u AUD
A$9.0706
1 Instadapp(FLUID) u GBP
4.356275
1 Instadapp(FLUID) u EUR
5.072375
1 Instadapp(FLUID) u USD
$5.9675
1 Instadapp(FLUID) u MYR
RM25.18285
1 Instadapp(FLUID) u TRY
245.3836
1 Instadapp(FLUID) u JPY
¥877.2225
1 Instadapp(FLUID) u ARS
ARS$8,219.694175
1 Instadapp(FLUID) u RUB
480.7418
1 Instadapp(FLUID) u INR
525.14
1 Instadapp(FLUID) u IDR
Rp97,827.8532
1 Instadapp(FLUID) u KRW
8,311.235625
1 Instadapp(FLUID) u PHP
340.8636
1 Instadapp(FLUID) u EGP
￡E.289.602775
1 Instadapp(FLUID) u BRL
R$32.403525
1 Instadapp(FLUID) u CAD
C$8.175475
1 Instadapp(FLUID) u BDT
725.230275
1 Instadapp(FLUID) u NGN
9,124.605875
1 Instadapp(FLUID) u COP
$23,965.83805
1 Instadapp(FLUID) u ZAR
R.105.028
1 Instadapp(FLUID) u UAH
246.875475
1 Instadapp(FLUID) u VES
Bs871.255
1 Instadapp(FLUID) u CLP
$5,788.475
1 Instadapp(FLUID) u PKR
Rs1,690.9508
1 Instadapp(FLUID) u KZT
3,211.768175
1 Instadapp(FLUID) u THB
฿192.809925
1 Instadapp(FLUID) u TWD
NT$182.72485
1 Instadapp(FLUID) u AED
د.إ21.900725
1 Instadapp(FLUID) u CHF
Fr4.774
1 Instadapp(FLUID) u HKD
HK$46.486825
1 Instadapp(FLUID) u AMD
֏2,281.13655
1 Instadapp(FLUID) u MAD
.د.م53.58815
1 Instadapp(FLUID) u MXN
$111.2342
1 Instadapp(FLUID) u SAR
ريال22.378125
1 Instadapp(FLUID) u PLN
21.662025
1 Instadapp(FLUID) u RON
лв25.839275
1 Instadapp(FLUID) u SEK
kr56.034825
1 Instadapp(FLUID) u BGN
лв9.965725
1 Instadapp(FLUID) u HUF
Ft2,013.971575
1 Instadapp(FLUID) u CZK
124.422375
1 Instadapp(FLUID) u KWD
د.ك1.8200875
1 Instadapp(FLUID) u ILS
19.991125
1 Instadapp(FLUID) u AOA
Kz5,439.793975
1 Instadapp(FLUID) u BHD
.د.ب2.24378
1 Instadapp(FLUID) u BMD
$5.9675
1 Instadapp(FLUID) u DKK
kr38.012975
1 Instadapp(FLUID) u HNL
L156.1098
1 Instadapp(FLUID) u MUR
273.3115
1 Instadapp(FLUID) u NAD
$104.7893
1 Instadapp(FLUID) u NOK
kr59.675
1 Instadapp(FLUID) u NZD
$10.085075
1 Instadapp(FLUID) u PAB
B/.5.9675
1 Instadapp(FLUID) u PGK
K25.242525
1 Instadapp(FLUID) u QAR
ر.ق21.7217
1 Instadapp(FLUID) u RSD
дин.597.2274

Instadapp Resurs

Za dublje razumijevanje Instadapp, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Instadapp web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Instadapp

Koliko Instadapp (FLUID) vrijedi danas?
Cijena FLUID uživo u USD je 5.9675 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FLUID u USD?
Trenutačna cijena FLUID u USD je $ 5.9675. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Instadapp?
Tržišna kapitalizacija za FLUID je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FLUID?
Količina u optjecaju za FLUID je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FLUID?
FLUID je postigao ATH cijenu od 29.357592471347616 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FLUID?
FLUID je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FLUID?
24-satni obujam trgovanja za FLUID je $ 28.69K USD.
Hoće li FLUID još narasti ove godine?
FLUID mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FLUID predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:37:43 (UTC+8)

Instadapp (FLUID) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

