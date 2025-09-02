Što je BERA (BERA)

Berachain is a high-performance EVM-Identical Layer 1 blockchain utilizing Proof-of-Liquidity (PoL), and built on top of the modular EVM-focused consensus client framework BeaconKit.

BERA dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu.



Osim toga, možeš:

- Provjeriti BERA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.

- Čitaj recenzije i analitiku o BERA na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje BERA učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

BERA Predviđanje cijene (USD)

Koliko će BERA (BERA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših BERA (BERA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za BERA.



BERA (BERA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike BERA (BERA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BERA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti BERA (BERA)

Tražiš kako kupiti BERA? Proces je jednostavan i bez muke!

BERA u lokalnim valutama



BERA Resurs

Za dublje razumijevanje BERA, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o BERA Koliko BERA (BERA) vrijedi danas? Cijena BERA uživo u USD je 2.365 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena BERA u USD? $ 2.365 . Provjerite Trenutačna cijena BERA u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija BERA? Tržišna kapitalizacija za BERA je $ 296.34M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za BERA? Količina u optjecaju za BERA je 125.30M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BERA? BERA je postigao ATH cijenu od 14.993392867128291 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BERA? BERA je vidio ATL cijenu od 1 USD . Koliki je obujam trgovanja za BERA? 24-satni obujam trgovanja za BERA je $ 10.06M USD . Hoće li BERA još narasti ove godine? BERA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BERA predviđanje cijene za detaljniju analizu.

BERA (BERA) Važna ažuriranja industrije

