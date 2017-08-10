Filecoin (FIL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Filecoin (FIL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Filecoin (FIL) Informacije Filecoin [Futures] (FIL) is a cryptocurrency. Users are able to generate FIL through the process of mining. For project details, please visit the project official website mentioned above. Službena web stranica: https://filecoin.io/ Bijela knjiga: https://docs.filecoin.io/ Istraživač blokova: https://filfox.io/en?utm_source=cmc

Filecoin (FIL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Filecoin (FIL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.55B $ 1.55B $ 1.55B Ukupna količina: $ 1.96B $ 1.96B $ 1.96B Količina u optjecaju: $ 685.56M $ 685.56M $ 685.56M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.42B $ 4.42B $ 4.42B Povijesni maksimum: $ 237.8643 $ 237.8643 $ 237.8643 Povijesni minimum: $ 1.82924685424 $ 1.82924685424 $ 1.82924685424 Trenutna cijena: $ 2.255 $ 2.255 $ 2.255 Saznajte više o cijeni Filecoin (FIL)

Filecoin (FIL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Filecoin (FIL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FIL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FIL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FIL tokena, istražite FIL cijenu tokena uživo!

Filecoin (FIL) Povijest cijena Analiza povijesti cijena FIL pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

FIL Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide FIL? Naša FIL stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

