Filecoin Logotip

Filecoin Cijena(FIL)

1 FIL u USD cijena uživo:

$2.284
-1.50%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Filecoin (FIL)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:51:16 (UTC+8)

Filecoin (FIL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 2.218
24-satna najniža cijena
$ 2.515
24-satna najviša cijena

$ 2.218
$ 2.515
$ 237.24182637
$ 1.82924685424
+1.15%

-1.50%

+2.78%

+2.78%

Filecoin (FIL) cijena u stvarnom vremenu je $ 2.285. Tijekom protekla 24 sata, FILtrgovalo je između najniže cijene $ 2.218 i najviše cijene $ 2.515, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FIL je $ 237.24182637, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.82924685424.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FIL se promijenio za +1.15% u posljednjih sat vremena, -1.50% u posljednjih 24 sata i +2.78% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Filecoin (FIL)

No.58

$ 1.57B
$ 34.97M
$ 4.48B
685.15M
1,959,112,047
0.04%

2017-08-10 00:00:00

FIL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Filecoin je $ 1.57B, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 34.97M. Količina u optjecaju FIL je 685.15M, s ukupnom količinom od 1959112047. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.48B.

Filecoin (FIL) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Filecoin za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.03478-1.50%
30 dana$ -0.009-0.40%
60 dana$ -0.094-3.96%
90 dana$ -0.359-13.58%
Filecoin promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u FIL od $ -0.03478 (-1.50%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Filecoin 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.009 (-0.40%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Filecoin 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u FIL od $ -0.094 (-3.96%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Filecoin 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.359 (-13.58%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Filecoin (FIL)?

Pogledajte Filecoin stranicu Povijest cijena sada.

Što je Filecoin (FIL)

Filecoin [Futures] (FIL) is a cryptocurrency. Users are able to generate FIL through the process of mining.

Filecoin dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Filecoin ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti FIL dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Filecoin na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Filecoin učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Filecoin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Filecoin (FIL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Filecoin (FIL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Filecoin.

Provjerite Filecoin predviđanje cijene sada!

Filecoin (FIL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Filecoin (FIL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FIL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Filecoin (FIL)

Tražiš kako kupiti Filecoin? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Filecoin na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

FIL u lokalnim valutama

1 Filecoin(FIL) u VND
60,129.775
1 Filecoin(FIL) u AUD
A$3.4732
1 Filecoin(FIL) u GBP
1.66805
1 Filecoin(FIL) u EUR
1.94225
1 Filecoin(FIL) u USD
$2.285
1 Filecoin(FIL) u MYR
RM9.6427
1 Filecoin(FIL) u TRY
94.02775
1 Filecoin(FIL) u JPY
¥335.895
1 Filecoin(FIL) u ARS
ARS$3,147.38185
1 Filecoin(FIL) u RUB
184.10245
1 Filecoin(FIL) u INR
201.3085
1 Filecoin(FIL) u IDR
Rp37,459.0104
1 Filecoin(FIL) u KRW
3,182.43375
1 Filecoin(FIL) u PHP
130.81625
1 Filecoin(FIL) u EGP
￡E.110.9139
1 Filecoin(FIL) u BRL
R$12.4304
1 Filecoin(FIL) u CAD
C$3.13045
1 Filecoin(FIL) u BDT
278.19875
1 Filecoin(FIL) u NGN
3,499.22615
1 Filecoin(FIL) u COP
$9,176.6971
1 Filecoin(FIL) u ZAR
R.40.19315
1 Filecoin(FIL) u UAH
94.71325
1 Filecoin(FIL) u VES
Bs333.61
1 Filecoin(FIL) u CLP
$2,211.88
1 Filecoin(FIL) u PKR
Rs648.5744
1 Filecoin(FIL) u KZT
1,232.46045
1 Filecoin(FIL) u THB
฿73.78265
1 Filecoin(FIL) u TWD
NT$70.0124
1 Filecoin(FIL) u AED
د.إ8.38595
1 Filecoin(FIL) u CHF
Fr1.828
1 Filecoin(FIL) u HKD
HK$17.80015
1 Filecoin(FIL) u AMD
֏874.12675
1 Filecoin(FIL) u MAD
.د.م20.565
1 Filecoin(FIL) u MXN
$42.61525
1 Filecoin(FIL) u SAR
ريال8.56875
1 Filecoin(FIL) u PLN
8.3174
1 Filecoin(FIL) u RON
лв9.89405
1 Filecoin(FIL) u SEK
kr21.479
1 Filecoin(FIL) u BGN
лв3.81595
1 Filecoin(FIL) u HUF
Ft771.94155
1 Filecoin(FIL) u CZK
47.68795
1 Filecoin(FIL) u KWD
د.ك0.696925
1 Filecoin(FIL) u ILS
7.65475
1 Filecoin(FIL) u AOA
Kz2,082.93745
1 Filecoin(FIL) u BHD
.د.ب0.861445
1 Filecoin(FIL) u BMD
$2.285
1 Filecoin(FIL) u DKK
kr14.55545
1 Filecoin(FIL) u HNL
L59.88985
1 Filecoin(FIL) u MUR
104.653
1 Filecoin(FIL) u NAD
$40.216
1 Filecoin(FIL) u NOK
kr22.82715
1 Filecoin(FIL) u NZD
$3.86165
1 Filecoin(FIL) u PAB
B/.2.285
1 Filecoin(FIL) u PGK
K9.66555
1 Filecoin(FIL) u QAR
ر.ق8.34025
1 Filecoin(FIL) u RSD
дин.228.8199

Filecoin Resurs

Za dublje razumijevanje Filecoin, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Filecoin web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Filecoin

Koliko Filecoin (FIL) vrijedi danas?
Cijena FIL uživo u USD je 2.285 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FIL u USD?
Trenutačna cijena FIL u USD je $ 2.285. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Filecoin?
Tržišna kapitalizacija za FIL je $ 1.57B USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FIL?
Količina u optjecaju za FIL je 685.15M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FIL?
FIL je postigao ATH cijenu od 237.24182637 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FIL?
FIL je vidio ATL cijenu od 1.82924685424 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FIL?
24-satni obujam trgovanja za FIL je $ 34.97M USD.
Hoće li FIL još narasti ove godine?
FIL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FIL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Filecoin (FIL) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

FIL u USD kalkulator

Iznos

FIL
FIL
USD
USD

1 FIL = 2.285 USD

Trgujte FIL

FILUSDT
$2.284
-1.42%
FILUSDC
$2.2819
-1.45%

