fact (FACT) Informacije FACT0RN uses integer factorization as its PoW instead of hashing. The RSA cryptographic system has been widely used to secure data online by relying on the difficulty of factoring integers. Banks today use it to secure their data. fact0rn development was funded by Coinbase. Službena web stranica: https://fact0rn.io/ Bijela knjiga: https://drive.google.com/file/d/1AJ5_MTIhdI-lz8X35WGi20JNnbN_q2vn/view Istraživač blokova: https://factexplorer.io/ Kupi FACT odmah!

fact (FACT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za fact (FACT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.36M $ 2.36M $ 2.36M Ukupna količina: $ 1.07M $ 1.07M $ 1.07M Količina u optjecaju: $ 1.07M $ 1.07M $ 1.07M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.36M $ 2.36M $ 2.36M Povijesni maksimum: $ 110 $ 110 $ 110 Povijesni minimum: $ 1.7893721466391157 $ 1.7893721466391157 $ 1.7893721466391157 Trenutna cijena: $ 2.21 $ 2.21 $ 2.21 Saznajte više o cijeni fact (FACT)

fact (FACT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike fact (FACT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FACT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FACT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FACT tokena, istražite FACT cijenu tokena uživo!

