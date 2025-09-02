Više o FACT

fact (FACT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 2.24
$ 2.24$ 2.24
24-satna najniža cijena
$ 2.45
$ 2.45$ 2.45
24-satna najviša cijena

$ 2.24
$ 2.24$ 2.24

$ 2.45
$ 2.45$ 2.45

$ 110.14399679956479
$ 110.14399679956479$ 110.14399679956479

$ 1.7893721466391157
$ 1.7893721466391157$ 1.7893721466391157

-3.30%

+0.85%

-7.85%

-7.85%

fact (FACT) cijena u stvarnom vremenu je $ 2.35. Tijekom protekla 24 sata, FACTtrgovalo je između najniže cijene $ 2.24 i najviše cijene $ 2.45, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FACT je $ 110.14399679956479, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.7893721466391157.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FACT se promijenio za -3.30% u posljednjih sat vremena, +0.85% u posljednjih 24 sata i -7.85% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu fact (FACT)

No.1729

$ 2.50M
$ 2.50M$ 2.50M

$ 8.60K
$ 8.60K$ 8.60K

$ 2.50M
$ 2.50M$ 2.50M

1.07M
1.07M 1.07M

1,065,415.42676318
1,065,415.42676318 1,065,415.42676318

FACT

Trenutačna tržišna kapitalizacija fact je $ 2.50M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 8.60K. Količina u optjecaju FACT je 1.07M, s ukupnom količinom od 1065415.42676318. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.50M.

fact (FACT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena fact za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0198+0.85%
30 dana$ -0.26-9.97%
60 dana$ +0.33+16.33%
90 dana$ -0.88-27.25%
fact promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u FACT od $ +0.0198 (+0.85%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

fact 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.26 (-9.97%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

fact 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u FACT od $ +0.33 (+16.33%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

fact 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.88 (-27.25%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena fact (FACT)?

Pogledajte fact stranicu Povijest cijena sada.

Što je fact (FACT)

FACT0RN uses integer factorization as its PoW instead of hashing. The RSA cryptographic system has been widely used to secure data online by relying on the difficulty of factoring integers. Banks today use it to secure their data. fact0rn development was funded by Coinbase.

fact dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje fact ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

fact Predviđanje cijene (USD)

Koliko će fact (FACT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših fact (FACT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za fact.

Provjerite fact predviđanje cijene sada!

fact (FACT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike fact (FACT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FACT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti fact (FACT)

Tražiš kako kupiti fact? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti fact na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

FACT u lokalnim valutama

1 fact(FACT) u VND
61,840.25
1 fact(FACT) u AUD
A$3.572
1 fact(FACT) u GBP
1.7155
1 fact(FACT) u EUR
1.9975
1 fact(FACT) u USD
$2.35
1 fact(FACT) u MYR
RM9.917
1 fact(FACT) u TRY
96.632
1 fact(FACT) u JPY
¥345.45
1 fact(FACT) u ARS
ARS$3,236.9135
1 fact(FACT) u RUB
189.316
1 fact(FACT) u INR
206.8
1 fact(FACT) u IDR
Rp38,524.584
1 fact(FACT) u KRW
3,272.9625
1 fact(FACT) u PHP
134.232
1 fact(FACT) u EGP
￡E.114.0455
1 fact(FACT) u BRL
R$12.7605
1 fact(FACT) u CAD
C$3.2195
1 fact(FACT) u BDT
285.5955
1 fact(FACT) u NGN
3,593.2675
1 fact(FACT) u COP
$9,437.741
1 fact(FACT) u ZAR
R.41.36
1 fact(FACT) u UAH
97.2195
1 fact(FACT) u VES
Bs343.1
1 fact(FACT) u CLP
$2,279.5
1 fact(FACT) u PKR
Rs665.896
1 fact(FACT) u KZT
1,264.7935
1 fact(FACT) u THB
฿75.9285
1 fact(FACT) u TWD
NT$71.957
1 fact(FACT) u AED
د.إ8.6245
1 fact(FACT) u CHF
Fr1.88
1 fact(FACT) u HKD
HK$18.3065
1 fact(FACT) u AMD
֏898.311
1 fact(FACT) u MAD
.د.م21.103
1 fact(FACT) u MXN
$43.804
1 fact(FACT) u SAR
ريال8.8125
1 fact(FACT) u PLN
8.5305
1 fact(FACT) u RON
лв10.1755
1 fact(FACT) u SEK
kr22.0665
1 fact(FACT) u BGN
лв3.9245
1 fact(FACT) u HUF
Ft793.1015
1 fact(FACT) u CZK
48.9975
1 fact(FACT) u KWD
د.ك0.71675
1 fact(FACT) u ILS
7.8725
1 fact(FACT) u AOA
Kz2,142.1895
1 fact(FACT) u BHD
.د.ب0.8836
1 fact(FACT) u BMD
$2.35
1 fact(FACT) u DKK
kr14.9695
1 fact(FACT) u HNL
L61.476
1 fact(FACT) u MUR
107.63
1 fact(FACT) u NAD
$41.266
1 fact(FACT) u NOK
kr23.5
1 fact(FACT) u NZD
$3.9715
1 fact(FACT) u PAB
B/.2.35
1 fact(FACT) u PGK
K9.9405
1 fact(FACT) u QAR
ر.ق8.554
1 fact(FACT) u RSD
дин.235.188

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o fact

Koliko fact (FACT) vrijedi danas?
Cijena FACT uživo u USD je 2.35 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FACT u USD?
Trenutačna cijena FACT u USD je $ 2.35. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija fact?
Tržišna kapitalizacija za FACT je $ 2.50M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FACT?
Količina u optjecaju za FACT je 1.07M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FACT?
FACT je postigao ATH cijenu od 110.14399679956479 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FACT?
FACT je vidio ATL cijenu od 1.7893721466391157 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FACT?
24-satni obujam trgovanja za FACT je $ 8.60K USD.
Hoće li FACT još narasti ove godine?
FACT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FACT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
