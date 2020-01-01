SynFutures (F) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u SynFutures (F), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

SynFutures (F) Informacije SynFutures (F) is a leading decentralized exchange and full-stack financial infrastructure provider. Utilizing its innovative Oyster AMM model and a fully onchain order-matching engine, SynFutures enables anyone to list and trade any asset with leverage. As the top perpetual futures DEX on multiple networks like Base, it introduced the industry’s first Perp Launchpad, attracting blue-chip, memecoins, and more. Službena web stranica: https://www.synfutures.com/ Bijela knjiga: https://www.synfutures.com/v3-whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x6e15A54B5EcAc17e58daDedDbe8506a7560252F9 Kupi F odmah!

SynFutures (F) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SynFutures (F), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 14.50M $ 14.50M $ 14.50M Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 2.32B $ 2.32B $ 2.32B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 62.56M $ 62.56M $ 62.56M Povijesni maksimum: $ 0.5 $ 0.5 $ 0.5 Povijesni minimum: $ 0.006195179011949235 $ 0.006195179011949235 $ 0.006195179011949235 Trenutna cijena: $ 0.006256 $ 0.006256 $ 0.006256 Saznajte više o cijeni SynFutures (F)

SynFutures (F) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike SynFutures (F) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj F tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja F tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku F tokena, istražite F cijenu tokena uživo!

SynFutures (F) Povijest cijena Analiza povijesti cijena F pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite F povijest cijena odmah!

